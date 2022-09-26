Dünya Bosphorus Cup'u izledi

Dünya Bosphorus Cum'u izledi



“İstanbul Yelken Açıyor” sloganıyla İstanbul Boğazı’nda 21.kez düzenlenen Bosphorus Cup yarışları dünyanın gözünü İstanbul’a çevirdi.

İBB iştiraki İSPARK’ın desteklediği yarışlara gelen misafirler teknelerini İSPARK’ın İstinye ve Tarabya’da bulunan İSTMARİN alanına ücretsiz bağlayabildi. İstanbullular, İSPARK’ın oluşturduğu izleme noktasında yarışları yakından izleme fırsatı buldu.

İstanbul Boğazı’nın tarihi ve eşsiz görünümüyle bütünleşen yelkenli teknelerin rüzgara karşı yarışları yerli ve yabancı yüzlerce kişiye heyecanlı dakikalar yaşattı. Bosphorus Cup kupasını elde etmek isteyen takımlar Caddebostan-Prens Adaları-Kalamış güzergahında ve İstanbul Boğazı’nda kıyasıya rekabet etti.

KUPA SAHİPLERİNİ BULDU

Bosphorus Cup 2022’ye IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplamda 8 farklı kategoride 73 tekne katıldı. 10 farklı ülkeden toplam 900 yerli ve yabancı sporcu Bosphorus Cup'ta yarıştı. Coca Cola İçecek-DAS Bosphorus Cup'ta kupanın yeni sahibi oldu. İkinciliği Jumbo-Farrfara- Far40, üçüncülüğü ise Arkas Blue Moon elde etti. BCT 2 kategorisinde ise ZACAPA A-35 ipi göğüsledi. CRUISER'da Puff Doğan Sailing Dufour 24 P zirvede yer aldı. ORC 1'de Team Code Zero - Grand Soleil 42 R, ORC 2'de ise Ebruli - KIS Global yelken takımı birinci oldu.

IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif teknelerin farklı dallarda yaptığı yarışmalar sonunda dereceye giren tüm takımlara kupaları törenle takdim edildi. Bosphorus Cup Haliçte düzenlenen BC Corporate şirket yarışları ise farklı sektörlerden birçok takımın kıyasıya rekabetine sahne oldu.

İSPARK-İSTMARİN KUPASIYLA ANLAMLI JEST

Bosphorus Cup’ın sponsorları arasında yer alan İSPARK, İstmarin özel kupasıyla kadınlara anlamlı bir jest yaptı. Takımlarında en fazla kadın sporcuya yer vererek “pozitif cinsiyet ayrımcılığını” destekleyen yarış ekibine İSPARK-İstmarin kupası verildi. Yarış ekibinde en çok kadın sporcuya yer vererek destekleyen ve dereceye giren takımlardan biri olan Falcon-Polat Enerji’ye İSPARK-İstmarin özel kupasını İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun takdim etti.

YELKEN YARIŞLARI İBB’NİN SEYİR ALANINDAN İZLENDİ

22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Bosphorus Cup yarışlarına sponsor olan İSPARK’ın, Arnavutköy Akıntı Burnu'nda oluşturduğu seyir alanıyla binlerce kişinin yelkenli teknelerin boğazdaki kıyasıya yarışlarını rahat bir şekilde izleyebilmesine imkan sağladı. Dünyanın farklı ülkelerinden Bosphorus Cup yarışlarına katılmak ve izlemek üzere gelen yabancı misafirler de teknelerini İSPARK’ın İstinye ve Tarabya’da bulunan İSTMARİN alanına ücretsiz olarak bağlayabildi. İSPARK’ın oluşturduğu alanda rengarenk teknelerin yarışlarını yakından izleme fırsatı bulan spor meraklıları, yelken tutkunları ve yabacı davetliler heyecanlı anlara tanıklık etti.