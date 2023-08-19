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Dünya Doktorları'ndan insanı yardım çağrısı

Dünya Doktorları, uluslararası insani yardım örgütü olan Action Against Hunger: "İnsani Yardım Çalışanlarına Daha İyi Koruma Ve Güvenlik Ortamı Sağlanmalı"

19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:31
Dünya Doktorları'ndan insanı yardım çağrısı

Dünya Doktorları: "İnsani Yardım Çalışanlarına Daha İyi Koruma Ve Güvenlik Ortamı Sağlanmalı"
 
 

Dünya Doktorları, uluslararası insani yardım örgütü olan Action Against Hunger (Açlığa Karşı Eylem) ve Handicap International örgütü ile 19 Ağustos Uluslararası İnsani Yardım Günü sebebiyle  ortak bir rapor yayımladı. Rapora göre 2022 yılının son 10 yılın en şiddetli yılı olduğu kaydedildi.

2023 yılında 339 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyacağı tahmin edilmekte. Çatışmalardan etkilenen nüfuslara ihtiyaç duydukları hayati yardımı sağlarken, insani yardım ve sağlık çalışanları hedef alınmaya, kaçırılmaya, kriminalize edilmeye, yaralanmaya ve hatta bazen öldürülmeye devam ediyor. İnsani yardım alanında çalışanları ve bu etkinlikler sırasında hayatlarını kaybedenleri anmaya adanan bir gün olan 19 Ağustos Uluslararası İnsani Yardım Günü kapsamında Dünya Doktorları, Action Against Hunger (Açlığa Karşı Eylem) ve ve Handicap International örgütü ortak bir rapor yayınladı. Dünya Doktorları, uluslararası bağışçıları, kuruluşlara tahsis edilen fonlarda insani yardım ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin daha fazla dikkate alınması gerektiğine yönelik çağrıda bulundu.
 

Sağlık çalışanları için 2022, en şiddetli yıl oldu

Dünya Doktorları, İnsani Yardım Çalışanları Güvenlik Veritabanı’ndan elde ettiği verilere göre (Aid Worker Security Database) sağlık çalışanları için tüm dünyada 2022’nin, son 10 yılın en şiddetli yılı olduğunu açıkladı. Dünyada sağlık tesislerine ve personeline yönelik 1.989 şiddet olayının meydana geldiğini ve sağlık çalışanları arasında 232 ölüm meydana geldiği bildirildi. Dünya Doktorları, Türkiye’de ise 2022 yılında 422 sağlık çalışanının şiddete uğradığını kaydederek; Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar ve Ukrayna da dahil olmak üzere yaklaşık yirmi ülkenin, yardım ve sağlık çalışanları için özellikle tehlikeli hale geldiğini açıkladı.

İnsani Yardım Çalışanları, şiddet riskine en çok maruz kalan grubu oluşturuyor

Saldırıların hedefi olan insani yardım ve sağlık çalışanlarının %90'ının yerel aktörlerden oluştuğunu açıklayan Dünya Doktorları; yerelde faaliyet gösteren insani yardım ve sağlık çalışanlarının, ihtiyaçların en fazla olduğu bölgelerde en ön saflarda yer aldığını söyleyerek uluslararası aktörlerin erişemediği alanlarda insani yardım ve sağlık hizmeti sağlamak için mücadele ettiğini bildirdi. Dünya Doktorları, şiddet riskine en çok maruz kalan grubu oluşturan İnsani Yardım çalışanları adına; bağışçılar ve uluslararası ortakları, şiddeti engelleme konusunda onları desteklemeye ve kendi güvenliklerini sağlayabilecek uygun kaynakları paylaşmaya davet etti. 


Şiddet riskini azaltmak için sağlanan finansman hala yetersiz

İnsani yardım kuruluşlarının personel güvenliğini sağlamak amacıyla stratejiler oluşturulması gerektiğini belirten Dünya Doktorları, kurumların personellerini gerekli güvenlik ekipmanlarıyla donatmasını personelini eğitmesi ve güvenlik yönetimine adanmış insanlara sahip olması gerektiğini açıkladı. Bununla birlikte, yüksek riskli alanlardan tahliyeleri sağlamak ve saldırıya uğrayan personele ve ailelerine psikolojik, mali ya da hukuki destek sağlayabilmesi gerektiğini bildirdi. Tüm bu operasyonlarda kuruluşların maliyetlerini finanse etmekte zorlandığını bildiren Dünya Doktorları, yaptığı açıklamada kurumların bazen personeli için en üst düzeyde güvenlik koruması sağlamakla projeleri uygulamak için gereken diğer maliyetleri finanse etmek arasında seçim yapmak zorunda kaldığını aktardı. 

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Dünya Doktorları
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