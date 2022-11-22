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Dünyanın ilk yoga dergisi 40'ncı sayısı çıktı

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor.

22 Kasım 2022 Salı 00:25
Dünyanın ilk yoga dergisi 40'ncı sayısı çıktı

Dünyanın ilk yoga dergisi 40'ncı sayısı çıktı

2011 yılından bu yana tam 11 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi olan Yoga Academy Journal’ın 40. Sayısı çıktı.

Yoga Academy Journal’ın 40. Sayısında Neler Var?

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin her sayısında, bir enerji merkezi detaylı olarak ele alınıyor. Derginin bu sayısında ise Muladhara Çakra: Özgüven enerji merkezine yer verilmiş. 

Yoga Academy Journal her sayısında ses getiren ve keyifle okunan röportajlara da yer veriyor. Derginin yeni sayısında Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf ile yapılan “Yıkıcı Politikalardan Yapıcı Politikalara” başlıklı röportaj oldukça dikkat çekici. 
Derginin 40. Sayısında ayrıca 27 Kasım’da 7. Dünya Yoga Şampiyonası’nın dünyanın 210 ülkesinde yapılacağı ve bu kapsamdaki çalışmaların büyük bir hızla ve heyecanla yürütüldüğü belirtiliyor. 

Karizmatik zihin konusunun detaylı olarak ele alındığı dergide, bu çok ilginç konu okuyucuya zihnin dinlenmesi, güçlenmesi ve odaklanması başlıkları temelinde aktarılıyor. 

Sağlıklı beslenme konularına da yer verilen dergide, pişirme yöntemleri ve toksisite konusu ile sağlıklı yemek tarifleri de öne çıkan konular arasında. Dergide yer alan bir başka ilgi çekici bölümü ise “Barış: Savaşlar Arasındaki Dinlence” başlıklı bölüm oluşturuyor. 
Doğa, ekoloji, iklim değişiklikleri gibi güncel konuların da ele alındığı dergide “Atalık Tohum” başlıklı oldukça çarpıcı bir dosya da yer alıyor. Yer altı suları konusunun da işlendiği Yoga Academy Journal’da sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan her şeyi bulmak mümkün. 
Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman yoga antrenörlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, yoga ve kişisel gelişim üzerine yayınlanmış 85 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf yapıyor. 

Tam 11 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 11 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.

www.yogaacademyjournal.com.tr

Bülten Bilgi ve İletişim: 0 543 301 03 27

Anahtar Kelimeler:
Yoga DergisiAkif Manaf
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