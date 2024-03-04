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Eaton, Türkiye’deki Dijital Dönüşüme Destek Veriyor

Güç yönetimi şirketi Eaton, dijital dönüşümün önde gelen konularının masaya yatırıldığı Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı.

04 Mart 2024 Pazartesi 11:17
Eaton, Türkiye’deki Dijital Dönüşüme Destek Veriyor






Eaton, Türkiye’deki Dijital Dönüşüm Çalışmalarını Desteklemeye Devam Ediyor

Akıllı güç yönetimi şirketiEaton, 29 Şubat 2024 tarihinde Dedeman Kartepe Hotel’de düzenlenen, dijital dönüşüm konusunda uzman konuşmacıların sunumlar gerçekleştirdiği Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne katılım gösterdi. Dijital Dönüşüm Zirvesi, sektörlerin dijital dönüşüm sorularına çözümler üreten firmaları bir araya getirerek geleceğin teknolojilerini katılımcılarla buluşturuyor.

İlginin yüksek olduğu etkinlikte imalat endüstrisi üzerinde derinden etkileri olan dijital dönüşümün yeni trendleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, zirvenin düzenlendiği lokasyona çevre illerden gelen birçok farklı konuda uzman üreticiler ile tanışma fırsatı yakalayarak yuvarlak masa uygulamaları ile sektörel sorunlara karşı üretilen çözümleri örneklerle takip edebilme imkanı buldular.

Endüstride dijital dönüşüm, makine emniyeti, Scada ve endüstride haberleşme, endüstriyel otomasyon, robotik sistemler sensör ve uygulama gibi özellikle dijital dönüşümün en sıcak konularına yer veren etkinlikte, söz konusu sektörlerin önde gelen çözüm sağlayıcıları çok değerli güncel bilgiler paylaşıldı.

Eaton Türkiye’den Kıdemli Uygulama Mühendisi Ulaş Cihangir, “Eaton ile Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşmasından sonra “Endüstri Sektörü Eaton Güç Kalitesi Ürün ve Çözümleri” sunumu ile Güç Kalitesi Ürün Grubu Kıdemli Satış Mühendisi Kerim Çelik etkinlikte yer aldı. Sektör adına değerli uzman görüşlerinin paylaşıldığı panelde, daha yalın, daha verimli ve daha güvenilir uygulamalar geliştirilmesini mümkün kılacak Eaton’ın Akıllı SmartWire-DT teknolojisinin yanısıra Eaton’ın kesintisiz güç kaynağı, akıllı güç dağıtım üniteleri, uzaktan izleme yazılımları ve Microdata çözümleri tanıtıldı.

Ulaş Cihangir, etkinlik ile ilgili görüşlerini şu cümlelerle paylaştı: “Katılımcıları, dijital dönüşüm uzmanları ile bir araya getiren bu etkinlikte Eaton olarak yer almaktan dolayı çok memnunuz. Endüstriyel sektörlerin geleceği dijtal dönüşümden geçiyor.” Akıllı kablolama çözümümüz SmartWire-DT, makinelerinizin sistemlerinizin veya fabrikalarınızın daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

Dijitalist firması tarafından gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Zirvesi programı yıl boyunca Türkiye’nin farklı illerinde devam edecek

Eaton 2024 yılı boyunca düzenlenecek Dijital Dönüşüm Zirvesi programında yer alarak, endüstri sektöründeki paydaşlara ulaşmayı ve endüstride dijital dönüşüme olan desteğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler:
EATON
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