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Eczacılar Pazar günü Ankara’da mitingde buluşuyor

Her iki eczaneden birini iflas noktasına getiren ekonomik koşullar, yüksek ilaç fiyat farkları ve ilaç yoklukları gibi taleplerine dikkat çekmek isteyen eczacılar Pazar günü Ankara’da “Büyük Eczacı Mitingi” düzenleyecek. Mitinge Türkiye’deki bütün eczacı odaları katılacak.

14 Ekim 2022 Cuma 17:14
Eczacılar Pazar günü Ankara’da mitingde buluşuyor


Eczacılar Pazar günü Ankara’da mitingde buluşuyor

Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen eczacılar Pazar günü Tandoğan’da buluşacak. Türk Eczacıları Birliği’nin düzenlediği mitingde 46 bin eczacının yaşadığı sorunlara çözüm ve halkın ilaca erişim kolaylığı için talepler dile getirilecek.

16 Ekim Büyük Eczacı Mitingi’ne giden süreçle ilgili bilgi veren Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, 54 Bölge Eczacı Odası ile birlikte, sağlık sistemi içinde kendi alanlarıyla ilgili tüm mevzuat ve düzenlemeler hakkında hem mevcut durumu hem de beklentilerini aylardır birçok platformda aktardıklarını söyledi. Üney, “Ülkemizde 46 bin eczacı ve 80 binden fazla eczane çalışanı var. Aileleri dahil edildiğinde yaklaşık 500 bin kişiyi etkileyen bir sektörün kronik hale gelmiş sorunları var. Pek çok kişi için gelir ve istihdam kapısı olan eczacılık mesleği ciddi sıkıntılar yaşıyor. Her iki eczaneden biri kapanma riskiyle karşı karşıya” dedi. 

Sorunun hastalara ilişkin boyutuna da değinen Üney, “Yüksek ilaç farkları ve ilaç yoklukları nedeniyle vatandaşlarımız mağdur oluyor. Sistem yüzünden hastalar eczacılarla karşı karşıya geliyor. 16 Ekim Büyük Eczacı Mitingi’nde talebimiz sadece eczane ekonomilerinin düzelmesi değil. Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı haksızlıklar, tedavisi için gereken ilacı eczane eczane arayan, yüksek ilaç fiyat farkları nedeniyle beli bükülen vatandaşlarımız için de ses vereceğiz” diye konuştu. 

Üney, mitingde verecekleri mesajları şöyle sıraladı:

“Eczacılar herkesin en kolay ulaştığı birinci basamak sağlık danışmanları, eczaneler de birinci basamak sağlık merkezleridir.  Türkiye’nin dört yanında hizmet sunan eczacılar ve eczaneler, toplum sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle eczacılık mesleğini onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalışıyor.  

•          İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması,

•          Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması, 

Kamuda görev yapan eczacılarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında uygun-hakkaniyetli düzenlemeler yapılması
•          Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarının kaldırılması,

•          İlaç yokluklarına son verilmesi

•          Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi

Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak hasta danışmanlık ve
takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı verilmesi 

şeklindeki haklı taleplerimizi eczanelerinde hizmet sunan meslektaşlarımızla, kamuda görev yapan eczacılarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizle, akademisyen Hocalarımız ve tüm meslektaşlarımızla ve halkımızla birlikte dile getireceğiz.”

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EczacılarMiting
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