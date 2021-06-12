Ekolojik Yaşam İçin Buğday E-Dergisi





Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi, ekolojik yaşam bilgisini ve deneyimini yaygınlaştırma amacıyla, 1990'lı yıllardan günümüze değin Buğday Fanzin, Buğday Bülten, Buğday Dergisi, Buğday Rehber ve Buğday E-Bülten gibi farklı format ve isimlerde fakat hep aynı ekolojik yaşamı yaygınlaştırma misyonuyla sürdürdüğü süreli yayın öyküsünü, şimdi de Buğday E-Dergi ile beraber dijital ortama taşıdı.



İlk sayısı gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart’ta yayımlanan Buğday E-Dergi’nin bugünkü zengin içeriğini miras aldığı öncüllerden ilki, Buğday Fanzin; 1997 yılında, Bodrum’daki Buğday Bitkisel Ürünler Restoranı’nda çalışan gönüllülerin, Victor Ananias’ın rehberliğinde, ekolojik yaşam bilgisine erişimi kolaylaştırmak ve ekolojik yaşam pratiklerine dair örnekler sunmak amacıyla, el emeğiyle hazırlanarak hayata geçirildi.

Zaman içinde, Buğday Fanzin’in parçası olan topluluk genişledi ve Bodrum ve çevresindeki ekolojik ve doğa dostu geleneksel üretim biçimlerinden sağlıklı beslenmeye kadar bütünsel bir bakışla hazırlanan, Buğday Ekolojik Yaşam Bülteni’ni yayın hayatına kazandırdı. Ekolojik yaşam konusunda Türkiye’nin ilk süreli yayını olan Buğday Bülten, 9 sayı yayımlandıktan sonra, ekolojik yaşam bilgisine ihtiyaç duyanların artmasıyla birlikte, abonelerinin de desteğiyle yayın hayatını 11 yıl sürdüren Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi’ne dönüştü.

Sürdürülebilirlikten yerelliğe, rekabet yerine işbirliğinden bütüncül bakış açısının önemine, ekolojik ekonomiden adil ticarete, yenilenebilir enerjiden dönüştürülebilen atıklara kadar ekolojik yaşama dair temel kavram ve konuları farklı boyutlarda ele alan Buğday Dergisi, 2009 yılından itibaren yerini, bu alanda duyulan ihtiyaca paralel olarak, dünyadan ve Türkiye’den haberler, örnekler ve deneyimler, dünyadan ekolojik yaşamla ilgili gelişmelerin yer aldığı Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi’ne bıraktı.

Yedi yıl boyunca yayımlanan Buğday Rehber, 2016 yılında yine ihtiyaçlar doğrultusunda dönüşerek ilk kez dijital bir formata taşındı ve bir yandan Buğday E-Bülten ismiyle yayınlanan içeriklerle, diğer yandan da farklı sosyal medya mecralarından yapılan paylaşımlarla yayınını sürdürdü.

Yaşamımızı ve tüketim alışkanlıklarımızı, doğayla ilişkimizi yeniden gözden geçirmemize neden olan Covid-19 salgınıyla beraber oluşan, yaşamlarımızda yeni ve bütüncül bir bakış açısına yönelik bilgi ve deneyim ihtiyacı, Buğday’ın yayın serüveninde de yeni açılımları gündemimize taşıdı.

Küçük bir çemberden geniş bir dayanışma zincirine: Buğday E-Dergi

Kırsal yaşamla yeniden kurulan bağlardan sağlıklı mekanlarda yaşama ihtiyacına, temizlikten beslenme alışkanlıklarımıza, çıkardığımız atıklardan kıyafet ve eşyalara duyduğumuz ihtiyacı yeniden sorgulamamıza kadar, doğayla uyumlu bir yaşama yönelik hemen her alanda hissedilen dönüşüm ihtiyacı, beraberinde bu yönde öğrenme gereksinimini beraberinde getirdi.

Buğday E-Dergi, tam da bu dönemde ekolojik dönüşüme ihtiyaç duyanların hem bu konuda bilgilenmesi hem de bu yolda gösterilen çabalara katkıda bulunması amacıyla abonelik/destekçilik sistemiyle yayın hayatına başladı. Destekçilik sistemiyle E-Dergi’ye abone olanlar, hem Buğday Derneği'nin proje ve çalışmalarına destek oluyor hem de ekolojik dönüşüm için yapılan çalışmaların parçası oluyorlar.

Buğday Fanzin'den günümüze ulaşan uzun yolculuğu boyunca, her sayısında okurlarını, “Size ulaşana kadar, bu yayının üretim aşamasında, tasarlanmasında ve yayımlanmasında harcanan, enerji, bilgisayarda kullanılan kimyasallar ve yapay bir değiş tokuş aracı olan para için üzgünüz. Çabalarımız ve dualarımızla, doğal yaşama, toplamda kullandığımızdan daha fazla yararlı olabilmeyi umuyoruz” notuyla karşılayan ekolojik yaşam dergisi, önümüzdeki günlerde dijital formattaki ikinci sayısı ile aboneleriyle buluşuyor.

E-Dergi'nin ikinci sayısı 21 Haziran'da

Yaz gündönümü olan 21 Haziran’da ikinci sayısını yayımlayacak derginin her sayısında ekolojik yaşam konusunda deneyimli isimler, haber, makale ve röportajlarıyla yer alıyor. Yemek kültürü yazarı ve tarihçi Nazlı Pişkin’in “Damaktaki Tarih” yazıları, çizer Nuray Çiftçi’nin karikatürleri, Elif Özizmir’in "Fermantasyon Güncesi”, geleneksel kültür araştırmacısı Sevgi Akar’ın “Geleneksel saklama ve koruma yöntemleri” ile ilgili yazıları, peyzaj mimarı ve kent bahçecisi Dilek Ayman’ın “Şehirde Ekolojik Yaşam” izlenimleri, okuyucularına yeni alternatifler ve bakış açıları kazandırıyor.

Dergide ayrıca yüzde 100 Ekolojik Pazar’da tezgah açan çiftçilerin video röportajları, Buğday Derneği gönüllülerinin deneyimleri, doğa dostu üreticilerin ve kent bahçecilerinin mevsimlere göre çeşitlilik gösteren “Hasat Öyküleri” ve Buğday Derneği’nin yürüttüğü projelerden gelişmeler yer alıyor.

Üç ayda bir, her ekinoks ve gündönümlerinde yayımlanması planlanan Buğday E-Dergi’nin ilk sayısı Buğday Hareketi’nin kurucusu ve vizyoneri Victor Ananias’a ithaf edildi. İkinci sayısının kapağına “Salgın, Yeni Biz ve Yeni Dünya” konusunu taşıyan E-Dergi, 21 Haziran’da yayımlanacak.

Buğday E-Dergi yeni abonelerini bekliyor

Buğday E-Dergi'ye abone olarak Buğday Derneği'nin ekolojik yaşamı yaygınlaştırma çalışmalarına destek olabilir, aynı zamanda doğa dostu yaşamın gündem ve pratiklerinden haberdar olabilirsiniz.