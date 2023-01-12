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Elano Luxury Yatak Odası ve Giyinme Odası

Elano Luxury, yatak odası ve giyinme odası alanlarında özel üretimli ürünlerini sizlerle buluşturmaktadır.

12 Ocak 2023 Perşembe 16:32
Elano Luxury Yatak Odası ve Giyinme Odası

Elano Luxury Yatak Odası ve Giyinme Odası

Günün tüm yorgunluğunu attığımız mekan olan yatak odası, yatağından dolabına, şifonyerinden konsoluna kadar her şeyiyle tarzınızı yansıtmalı ve fonksiyonel olmalıdır. Günümüzde yatak odalarının bir parçası gibi görünen giyinme odası da artık çoğu evde bulunmaktadır. Masko’da mağazası bulunan Elano Luxury, klasik ve modern, her tarza uygun yatak odası ve giyinme odasını sizlerle buluşturmaktadır.

Lüks Yatak Odası

Lüks yatak odası takımları, hem ihtişamlı görünümü hem de daha konforlu olması yönüyle yatak odası dekorasyonunda sıklıkla tercih edilmektedir. Geniş ve konforlu yataklardan büyük dolaplara ve lüks aksesuarlara kadar her şeyiyle bir bütün olan bu odalar, dekorasyona bambaşka bir hava katarak onu zenginleştirmektedir. Sadece estetik yönüyle değil sunduğu üst düzey konforla da öne çıkan yatak odası, Elano Luxury tarafından en kaliteli malzemeler kullanılarak özel olarak tasarlanmaktadır.

Giyinme Odası


Günümüzde özellikle büyük evlerde sıklıkla tercih edilen giyinme odası, çoğu zaman yatak odasının bir parçası olarak tasarlansa da aslında ayrı olarak da planlanabilmektedir. Yatak odasının yükünü azaltarak daha ferah bir görünüme sahip olmasını sağlayan giyinme odası, dolap konusunda sıkıntı yaşayanlar için mükemmel bir çözüm olmaktadır. Hem kıyafet ve ayakkabı gibi eşyaları içinde bulundurması hem de yatak odasında alan açması, giyinme odalarını dekorasyonların vazgeçilmezi haline getirmektedir.

Elano Luxury, yatak odası ve giyinme odası konusunda sizlere hem geniş bir ürün yelpazesi sunmakta hem de kişiye özel tasarımlar yaparak tarzınızı yansıtan özgün projelere imza atmaktadır. İstanbul Masko’da yer alan mağazasıyla sizlere hizmet veren Elano Luxury, en özel projelerini Masko’da sizlere sunmaktadır.

Türkiye’nin en büyük mobilya merkezlerinden biri olan Masko’da yer alan mağazasında sizlere hizmet veren Elano Luxury ürünlerini, hem internet sitesinden hem de Masko mağazasını ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 12.01.2023 18:33
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MaskoYatak OdasıGiyinme Odası
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