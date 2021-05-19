Emzik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bebekler için kullanacağınız emziklerin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Gelişigüzel tercihler yapmamak adına neleri göz önünde bulundurmanız gerektiği noktasında bazı önerilerimiz olacak.

Bebeğinizin Kaç Aylık Olduğuna Yönelik Seçim Yapın!

Öncelikle emziklerin bebeklerin kaç aylık olduğuna bağlı olarak seçilmesi gerektiğini unutmayın. Çünkü emzik çeşitleri bebeklerin kaç aylık olduğu dikkate alınarak üretiliyor. Zira ürünlerin üzerinde de 0 – 3 aylık bebekler için ya da 0 – 6 aylık bebekler için gibi ifadelerin yazdığını da belirtelim. Bu ifadelere göz atarak da ürün tercihi yapabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da emziklerin damaklı mı yoksa damaksız mı olduğudur. Damaksız olan emzikler 1 yaşını geçmiş olan bebekler için kullanılmamalıdır. Bu bebekler için damaksız emziklerin kullanılması damak ve aynı zamanda diş yapısında bozulmalara neden olabilir. Bu noktada tercihinizi bebeğinizin kaç aylık olduğunu dikkate alarak yapmalısınız.

Silikon / Kauçuk Emzikler

Günümüzde pek çok farklı marka tarafından emzik üretimi gerçekleştiriliyor. Markalar üretimde birbirinden farklı malzemeler kullanabiliyor. Sıklıkla kullanılan malzemelerin başında ise silikon ve kauçuk geliyor. Emzik seçimi yapmadan önce üretiminde hangi malzemelerin kullanıldığını gözden geçirmeniz son derece önemlidir. Silikon emziklerin tatlarının ve kokularının olmadığını belirtebiliriz. Aynı zamanda çok daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğundan daha uzun süre kullanılabiliyor.

Ancak hiç darbelerine karşı da dayanıklı oldukları söylenemez. Dolayısıyla bebekler diş çıkarmaya başladıktan sonra silikon emzikler yerine diğer materyallerden üretilen emzikleri tercih etmenizde fayda olacaktır. Bebeklerin diş çıkarmaya başlamasından sonra kauçuk olan emzikler en ideal seçeneğe dönüşebiliyor. Kauçuk olan emziklerin silikon materyalden üretilenlere nazaran diş darbelerine karşı daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Hava Delikleri Önemli!

Emziklerin mutlaka hava deliklerinin olmasına da özen gösterin. Hava delikleri emziğin bebeklerin boğazına kaçması gibi durumlar yaşandığında hayat kurtaran bir özellik olduğunu söyleyelim. Güvenilir markalar tarafından üretimi gerçekleştirilen emzik çeşitlerini uygun fiyatlarla satın almak isteyenler joker.com.tr adresine tıklıyor. Bu internet sitesinde son derece kaliteli olan emzik çeşitlerinin gayet makul fiyatlarla kullanıma olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bebek bakımı için kullanılabilecek diğer ürün çeşitleri de internet sitesinde mevcut.