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En güzel haber Meteorolojiden | Serin günler geliyor

Sıcak ve nemli havalar yerini serin günlere bırakıyor. Türkiye'nin batı ve kuzey kesimleri Çarşamba günden itibaren yağmurlu günlerin etkisi altına girecek.

20 Temmuz 2021 Salı 22:22
En güzel haber Meteorolojiden | Serin günler geliyor


En güzel haber Meteorolojiden | Serin günler geliyor

Meteroloji Türkiye'nin Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde çarşamba gününden itibaren serin ve yağmurlu havanın etkili olacağını duyurdu. Aşırı sıcak hava ve nemin bunalttığı İstanbul için yarın Balkanlardan gelen serin ve yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor..  

Romanya üzerinden gelecek olacak serin ve yağışlı havayı ilk İstanbul hissedecek. İstanbul’da perşembe günü sıcaklık 10 derece birden düşerek 24-25 derece olacak. Doğu Karadeniz’in dikkatli olması gerekiyor çünkü yağış o bölgede çok şiddetli olabilir. İzmir, Çeşme ve Bodrum’da serinleme çarşamba akşamı, Akdeniz’deyse perşembe günü olacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın (Çarşamba) Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeybatılı, güney kesimlerde ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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