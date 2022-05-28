Enerjiniz hiç bitmesin. Emsa Jeneratör

102 ülkeye ihracatıyla EMSA Jeneratör sektöründe lider firmalardan biri.

Belki de çoğumuz, varlığının farkında değiliz. Ne işler başarır, hangi zorlukları aşmamızı, sessiz sedasız hangi fonksiyonların devamlılığını, hangi üretimin sürekliliğini sağlar bilmeden geçip gidiyor olabiliriz bazı yollardan, yerlerden…

Hiç düşünmemişizdir bir hastanenin koridorlarında ameliyattan çıkacak hastayı beklerken “ya elektrik kesilirse?”yi, karlı bir kış gününde sıcak iş yerimizde çalışırken “ya enerji kesintisi olur da ısınma sorunu yaşarsak?” diye sormayı ya da bir hafta sonra ihraç edilecek ürünlerin enerji sorunundan dolayı yetişmemesini, girdiğimiz tünelin karanlık olacağını… Neden?

Farkında olmasak da arka planda bunu düşünen birilerinin olduğu bilgisi vardır hepimizde. Hastaneler, iş yeri yönetimi, ülkenin katma değerini yükselten ve üretimde aksama olmasını istemeyen iş sahipleri tedbirlerini almıştır nasıl olsa deriz ama asıl takdirle karşılanması gereken şudur ki herkesten önce tüm bunları öngören, enerji kesintisi durumunda her yere ve her zamana uygun alternatif bir çözüm olan jeneratörün üretimini yapan EMSA Jeneratör’ün olmasıdır.

EMSA GRUP, tam da bu ihtiyaçtan yola çıkarak Türkiye’nin ilk jeneratörü diyebileceğimiz alternatörü üretmenin verdiği haklı gururla 45 yıldır üretimine devam ediyor. 1977’de attığı ilk adımla günümüze kadar uzunca bir yoldan gelen EMSA, yürüdükçe büyümüş, büyüdükçe yeni yol arkadaşları edinmiş, her yıl tecrübesini artırmış, artan tecrübesi ile daha kaliteli işlere imza atmış.

Bugün, İstanbul Sancaktepe’de 90 kişinin çalıştığı Genel Merkeze ek olarak 2015 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde üretime geçen 30.000 m² alana sahip fabrika binasında uzman, deneyimli, dinamik mühendis ve personel kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor.

EMSA GRUP’un başarısının temelinde insan ve insana verilen değer yatıyor. Evrensel değerlere bağlı kalarak kurumsal değerini belirleyen, çalışma ve yönetim ilkelerini bu değerlere göre oluşturan EMSA, insana ve emeğe saygısının yanı sıra bilimsellik, müşteri odaklılık, empati, paylaşım, sosyal sorumluluk, kurumsal adalet ve eşitlik, şeffaflık, paydaşların ve müşterilerin beklentilerini yönetme ve daha birçok kabiliyeti dolayısıyla hem Türkiye’de hem de dünyada alanında güvenilir bir marka haline geldi.

Öte yandan AR-GE çalışmalarına büyük bir önem vererek yatırım yapması, projeler geliştirmesi ve son teknolojiyi ürünlerinde kullanmayı hedeflemesi, EMSA jeneratörlerini küresel platformda da aranan bir marka haline getiriyor. Bu çalışmalar sayesinde maliyetleri en aza indirgeyerek çevre dostu ürünler üreten EMSA, bu çıktıları jeneratör fiyatlarına da olumlu biçimde yansıtıyor.

“Bizce mümkün” diyen EMSA GRUP, dünyayı iyileştirme yolunda sosyal sorumluluklarını da sevgiyle yerine getirerek öğrencilere, sokak hayvanlarına da elini uzatmayı her zaman görev biliyor.

Uzman kadrosu ile farklı fazlarda dizel jeneratör, aydınlatma kulesi, mobil jeneratör, yüksek maliyetten kurtaran ve aynı zamanda tek jeneratöre bağlı kalmaktan kurtaran çoklu jeneratör senkron sistemleri, başka bir ifade ile senkron jeneratör, ses izolasyonu yüksek sessiz jeneratör ve portatif jeneratörler üretmeye devam ediyor. Üretim süreçlerindeki kalite ve başarıda en büyük desteklerinin müşteri geri dönüşleri olduğunun farkında olan EMSA GRUP, bazı durumlarda standardize edilmiş ürün ve yöntemlerin ihtiyacı karşılayamayacağı bilinci ile müşterilerine özel çözümler sunmaktan da geri kalmıyor.

En iyi jeneratör markaları içerisindeki yerini alan ve yıllardır koruyan EMSA, jeneratör motorunda yine dünyanın “en”lerinden olan Perkins, Baudouin, Mitsubishi, Scania, Volvo, Sdec, Fpt, Iveco, Deutz, Yang Dong; alternatör markalarında ise Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, Engga ile çalışıyor.

Ürettiğinin her zaman arkasında duran EMSA, satış sonrasında ürünlerine 2 yıl garanti ile birlikte jeneratör yedek parçası temin etme, 66 ilde bulunan teknik ve bakım servisi ve 1 yıl boyunca uzaktan kontrol sistemi hizmeti ile jeneratör servisi sunuyor.