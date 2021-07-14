Erdal Can Alkoçlar kanser ile alakalı çalışmamaları

Erdal Can Alkoçlar başta sağlık sektörü olmak üzere farklı alanlarda girişimleriyle adından söz ettiren girişimcilerdendir. Alkoçlar’ın girişimleri sadece insanlar değil, doğadaki tüm canlıların yaşamlarını olumlu yönde değiştirecek etkidedir. Bu yıl tüm dünyayı etkileyen virüse karşı da çeşitli buluşlar ve fikirler sunmuştur. Bunlardan önde geleni ise Korona Virüs ve Ebola Virüse karşı yaptığı çalışmalardır. Kendi adıyla ve Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü Mas İlaç şirketindeki ekip arkadaşlarıyla sürekli olarak etkili çözümler sunmaktadırlar. Ebola Virüs için geçtiğimiz senelerde ‘’Novir’’ isimli bir anti viral formülasyon kullanılmıştır. Bu formülasyonu kullanan ülke tıp sistemlerinde formülün başarısı kanıtlanmıştır. Bu çalışmalara katılan ve olumlu sonuçlar gözlemlenen katılımcıların hastalığı daha da iyiye gittiği gözlemlenmiştir.

Öte yandan söz konusu tedavileri kullanmaya başlayan Sierre Leone devletinin Moskova Büyükelçisi John Sahr Yambasu’nun uygulamadaki katkıları önemlidir. Sierre Leone devletinin proje başarılı bir noktaya ulaştıktan sonra ise Ebola ile savaşan ve gelecekte bu virüsün olabilme tehlikesine karşın farklı ülkelere de Novir isimli ilacı ihraç edilerek ruhsatlandırmıştır. Tedaviyi uygulayan diğer devletler: Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan ve Türkiye oldu. KoronaVirüs ile ilgili de çalışmalar sürdüren Alkoçlar, bu virüse karşı ise destek tedavi formülasyonu oluşturarak insanlara yardımcı olmaya çalışmıştır ek olarak ilerleyen günlerde aşı tedavisi hakkında da kendisinden açıklamalar beklenmektedir. Yalnızca Ar-Ge projesiyle kalmak istemeyen daha farklı alanlarda da kendisini gösteren Alkoçlar, bu zamana kadar yaptığı patent başvuruları ile de Dünya üzerindeki mucitlerin en önünde gelmektedir. 143 adet başvurduğu ve 280’den fazla beklemekte olan patentlerin hepsinin bizzat şahsi mucididir. Bunların yanında ise yaptığı projelerin 44 tanesi PCT’ye sahiptir. PCT ise acil gelişen olaylarda hızlı sonuç alınmasını sağlayan testlere verilen isimdir. Onun başarısının hızlı artmasının nedenlerinin bir tanesi de ortağı ve sahip olduğu Mas İlaç Yatırım Şirketidir. Arkadaşlarının ve Dünya üzerindeki destekçilerinin her zaman desteğini alan Alkoçlar kendisini durmak bilmeden geliştirmektedir.

Erdal Can Alkoçlar kanser ile alakalı da çeşitli araştırmalar ve buluşlar ortaya koymuştur. Bugüne kadar 70’e yakın anti kanserojenik formülasyon üretmiştir. Kendisinin kurduğu Ar-Ge ekibi ile alakalı da 155’ten fazla metilprotodiosin türevi yardımcı kansere terapilerine kadar nörojenez miyojenez gibi çok fazla çeşitli tedavisel alanlarda kullanılan analoglar bulmuştur. Bu buluşlarının hızlı bir şekilde patent alımını gerçekleştirerek üzerine almıştır. Bunların yanında bir de Besin Takviyesi çalışmaları vardır. Prof. Dr. Ali Sarper Diler ve Erdal Can Alkoçlar’ın kuruculuğunu üstlendiği Spektral Holding arasında gerçekleşen anlaşmada, viral kanserlere yönelik formüle edilen tedavi amaçlı patentli besin takviyesi klinik çalışmaları için iş birliği imzalamışlardır. Alanında uzman olan iki isim ve ekipleri bu buluşların gelişimini yaparken bütün insanlıkla alakalı olan kanser sorununa çözüm üretmeye kendilerini adamışlardır. Yurt dışında ilaç sektöründe kendisini kanıtlamayı gerçekten başarmış ve büyük bir öneme sahip olan Alkoçlar, Dünya çapında yer edinmiş ilaç firmalarında piyasaya hiç sürülmemiş olan flavonol glikozit ile birlikte kullanılan antiviral bileşenin mucididir. Bunun daha önce keşfedilmemesi ve bu denli zor bir şeyin başarıya ulaşılması bilim insanlarını şaşırtmıştır. Bileşenin onayını ise T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verdi. Bu bileşke tam olarak 21 tane de formülasyona sahip olmaktadır.

Erdal Can Alkoçlar aynı zamanda bazı bileşenlerin Dünya üzerindeki tek mucididir. Buna örnek vermek gerekirse heksacoumaroil-protobiyosit türevinin ve etkili Core GLC NAC 3 isimli inhibe etme gibi bir özelliği bulunan bileşenin kolay elde etme yollarını bulmuştur. 19 PGE-1 mRNA isimli kasları açan ve düzenleyen bir marka lisansına da sahiptir. 19 PGE-1 mRNA genelde insanlarda yanıkları tedavi edebilmeye, oral ve deri içerisinde bulunan formasyonların cinsel işlev bozukluğunu tespit ederek tedavi etmeye yardımcı olmaktadır. Alkoçlar’ın zorlu uğraşlar sonucu bulduğu bu bileşke Orta Doğu bölgesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kas kuvvetlerini aniden artırmaya yönelik bir özelliği bulunan bu miyotropik formülasyon olan MYOSTİL bahsettiğimiz 19 PGE-1 mRNA çalışması için düşünülmüş ve bu çalışmadan yararlanılarak olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.

Avrupa Birliği’ne bağlı olup yerinde sağlam bir kurum olmayı başaran DMW Avrupa Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik ve Zbigniew Roch’un başkanlığını yaptığı Avrupa İş Kulubü (EBCA) tarafından 2020 senesinin Avrupa Yılın Genç Bilim Ödülü adayı olmuştur. 2015 yılında Türk Patent Ödüllerinde dördüncülük, 2019 ve 2016 senesinde ise Yılın Genç Bilim İnsanı olmuştur. Türk olması ve elbette yaptıklarıyla kendini kanıtlamasıyla bilinen Alkoçlar, Dünya üzerinde hiç kimsenin yapamadığı işlere imza atmaktadır. Biyosotik ve farmasötik alanda kapsamlı 425 ilacı şahsi olarak patent hakkını kendi üzerinde bulundurmaktadır.