ERP Programları

İnsan kaynakları, fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar gibi bir işletmenin sahip olduğu başlıca kaynakları tek platformda toplayan ve yönetimini kolaylaştıran yazılımlara ERP programları adı verilir. Tüm çalışanların görevlerini tek bir kaynaktan yönetmeye olanak sağlayan ERP programları, işletmenin verimi açısından büyük rol oynar. Kaynak kaybının önüne geçen ve çoğu süreci hızlandıran ERP programları her sektörden çeşitli büyüklüklerdeki işletmeler tarafından kullanılır.

ERP Programları Ne İşe Yarar?

Bir işletmenin farklı faaliyetlerini tek çatı altında toplayıp bu faaliyetlerin yönetilmesini kolaylaştıran ERP programları işletmenin daha hızlı ve sorunsuz çalışmasını sağlar. Çoğu işletme ERP programlarını bir ürünün sipariş aşamasından müşteriye teslim edildiği ana kadar geçtiği aşamaları yönetmek için kullansa da ERP programlarının işlevi bununla sınırlı değildir. İşletmenin içindeki her türlü faaliyet ERP programları ile takip edilebilir.

Kaynak yönetimi konusunda işletmelere büyük kolaylıklar sağlayan ERP programları müşteri ilişkilerinden dış ticaret yönetimine birçok konuda hizmet sağlar. İşletmenin kullandığı ERP yazılımına her türlü yönetim, raporlama ve takip sistemi entegre edilebileceğinden işletme yöneticileri ERP programları ile tercih ettikleri çoğu işi yapabilirler. ERP programları ile yürütülen işlerin operasyon maliyetleri daha düşük olacağından işletmenin kârı yükselirken aynı zamanda verimi de artar.

ERP Programları Avantajları Nelerdir?

ERP programları ile yapılan işler daha kolay, kontrollü ve hızlı yapılacağından ERP programları uzun vadede çoğu işte çeviklik sağlar. Yazılım üzerinde yürütülen bir sistemdeki hata riski manuel yapılan işlere göre daha az olduğundan hatalarla karşılaşılmasını engellemek de ERP programları avantajları arasında yer alır. İşlerin çoğunu otomatik yürüten ERP yazılımları basit işleri yürütmek için harcanılacak zamanı başka işlerde kullanmaya da olanak tanır.

ERP programlarının bir diğer avantajı ise yazılım sistemi ile yürütülen işlerin dökümantasyonunun çok kolay olmasıdır. Çoğu ERP programı gerekli raporlamaları yapabilecek kapasiteye sahiptir. İşletmenin işlerini ERP programlarına entegre etmiş yöneticiler işletmenin tüm kaynaklarına dair verilere en doğru şekilde ve kolaylıkla erişebilirler. İşletme sahipleri sonra bu verileri kullanıp kısa veya uzun vadeli adımlar atabilir, işletmenin verimliliğini daha da artırabilirler.