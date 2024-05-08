Evinizdeki profesyonel güç ile tanışın!

Filmde, Bosch Ev Aletleri’nin en güçlü süpürge serisi ProPower toz torbalı ve toz torbasız elektrikli süpürgelerin yüksek çekim gücüne vurgu yapılırken, süpürgelerde geçerli %20 indirim kampanyasına dikkat çekiliyor. Yüksek motor gücü ve turbo başlığı sayesinde hızlı ve etkili temizliğin de vazgeçilmezi olan ProPower elektrikli süpürgeler, tüm zeminler için profesyonel performans sunuyor. Üstelik 10 yıl motor garantisi var.

Güçlü çekim gücü ile üst düzey performans

Serinin öne çıkanlarından BGL6POW1 toz torbalı ProPower süpürge, 850 watt ile Bosch’un en güçlü süpürgesi. Turbo başlığı sayesinde daha hızlı ve daha etkili temizlik sağlıyor. Toz haznesi dolmaya başladıkça PowerProtect sisteminin Bosch toz torbalarıyla uyumlu olması sayesinde toz torbalarının daha uzun süre kullanılması mümkün oluyor ve maksimum verimlilik korunuyor. ProPower, tutma kolundaki kumanda sayesinde eğilmeden kolayca kontrol edilebiliyor. Farklı yüzeyler için tek bir dokunuşla turbo mod, standby ve istediğiniz güç seviyesi arasında geçiş yapabilmenize de olanak veren kumanda, tüm yüzeylerde etkili performansın tadını çıkarmanızı sağlıyor. Ayrıca ürünün çok fonksiyonlu entegre fırçası, avizeler ya da tavan gibi ulaşılması zor yerlere yüzeye zarar vermeden kolayca ulaşabiliyor. BGL6POW1 toz torbalı ProPower süpürgenin stil sahibi yüzey tasarımı ve LED ışıklı güç paneli ise Bosch'un premium dizaynını yansıtıyor.

Tüm yüzeylerde maksimum temizlik sonuçları

Serinin bir diğer öne çıkan ürünü güçlü motoruyla tüm yüzeylerde üst düzey temizlik performansı sunan BGS7POW1 toz torbasız ProPower süpürge. Ürünün akıllı sensör özelliği, süpürgenizin çalışma performansını sürekli kontrol ederek optimum temizlik performansı almanızı sağlıyor. Süpürgenin üzerinde bulunan LED göstergesi ile performans ve filtrenin ne zaman temizlenmesi gerektiği kolayca takip edilebiliyor. Otomatik power kontrol sistemine sahip turbo başlığı ile bulunduğu yüzeye göre güç seviyesini ayarlayan süpürge, optimum performans seviyesini ve derinlemesine temizlik standardını koruyor. ProPower toz torbasız süpürge, otomatik AirCycle teknolojisi, güçlü motoru ve self-clean özelliği ile temizlenen filtresi sayesinde uzun yıllar güvenle kullanılabiliyor.