Eyüpsultan'da 6 bin öğrenciye kapsamlı sağlık taraması
Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim ve sağlıkta birçok projeye imza atan Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile kapsamlı sağlık tarama programı başlattı.
6 BİN ÇOCUK SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇECEK
RİSKLİ BULUNAN ÇOCUKLARA BİLGİLENDİRME YAPILACAK
Sağlık taramasının ardından riskli bulunan çocuklara randevu ve bilgilendirme, veli ve öğretmenlere yönelik sağlık konulu eğitim ve farkındalık çalışması da gerçekleştirilecek.
BAŞKAN DENİZ KÖKEN SAĞLIK TARAMALARINA KATILDI
Bu kapsamda obeziteyi önleme, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme amacıyla ücretsiz olarak yapılan kapsamlı sağlık taramasının ilki Şair Nabi İlkokulu’nda yapıldı.