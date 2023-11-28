Eyüpsultan'da 6 bin öğrenciye kapsamlı sağlık taraması

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim ve sağlıkta birçok projeye imza atan Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile kapsamlı sağlık tarama programı başlattı.

6 BİN ÇOCUK SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇECEK

RİSKLİ BULUNAN ÇOCUKLARA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

İlçedeki tüm İlköğretim 1’inci sınıf öğrencilerini kapsayan programla 6 bin çocuk sağlık taramasından geçirilecek. Eyüpsultan Belediyesi’nin alanında uzman diyetisyenleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün uzman doktorları tarafından öğrencilere görme taraması, ağız ve diş sağlığı taraması, vücut, yağ, kas analizi ve boy kilo ölçümü ile psiko - sosyal gelişim değerlendirmesi yapılacak.

Sağlık taramasının ardından riskli bulunan çocuklara randevu ve bilgilendirme, veli ve öğretmenlere yönelik sağlık konulu eğitim ve farkındalık çalışması da gerçekleştirilecek.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN SAĞLIK TARAMALARINA KATILDI

Bu kapsamda obeziteyi önleme, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme amacıyla ücretsiz olarak yapılan kapsamlı sağlık taramasının ilki Şair Nabi İlkokulu’nda yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sağlık taramasına katılarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Köken, öğrencilere beslenme kutusu dağıttı.