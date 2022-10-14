Fazla çay ve kahve tüketimi çarpıntıya neden olabilir

Bahsettiğimiz duygular karşısında vücudumuzun verdiği bu tepki gayet doğaldır. Ancak normal şartlarda kalbin o kadar hızlı atmasını beklemeyiz. Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr.Ömer Uz konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Çarpıntı Nedir?Çarpıntı, kalbin olması gerekenden hızlı atması veya güçlü kasılması sebebi ile kişinin deneyimlediği histir. Çarpıntı hissi gerçekten de kalbin hızlı atması sebebi ile meydana gelebilir. Ancak her çarpıntının sebebi bu değildir. Bazı durumlarda kalpte meydana gelen güçlü kasılmalar da çarpıntı hissine sebep olabilir. Eğer çarpıntı, kalbin normalden hızlı atması sebebi ile meydana geliyorsa bu duruma tıpta ‘’taşikardi’’ denir.

Taşikardi Nedir?

Taşikardi, kalbin; çeşitli sebeplerden normal kabul edilen aralıktan daha hızlı atmasıdır. Dinlenme halinde olan yetişkinlerde, dakikadaki kalp atış sayısının 60 ila 100 arasında olması beklenir. Eğer nabız (kalp atışı) sayısı dakikada 100’ün üzerindeyse, bu kalp ritmini tanımlamak için ‘’taşikardi’’ terimi kullanılır. Halk arasında çarpıntı olarak da bilinen bu durum; panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklar veya ritim bozukluğu gibi kalp damar hastalıkları sırasında görülebilmektedir.

Normal Nabız Kaç Olmalı? Normal Nabız Aralığı Kaçtır ?



Çarpıntı Nedenleri Nelerdir?

Sağlıklı ve dinlenme halinde olan bir yetişkinin normal nabız sayısı dakikada 60 – 100,Aynı koşulları sağlayan bir çocuğun, normal nabız sayısı dakikada 100 – 120,Yine aynı koşulları sağlayan bir bebeğin normal nabız sayısı dakikada 100 – 140 aralıklarındadır.Normal kabul edilen nabız sayısı bireyin yaşına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca fiziksel aktiviteler ve duygu değişimleri sırasında nabzın doğal olarak artış gösterebileceğini unutmamak gerekir. Bu yüzden yukarıda verdiğimiz ideal aralıklar, istirahat halinde olan bireyler için geçerlidir.

Çarpıntı sebepleri arasında şunlar yer alabilir:

Ani duygu değişimleri; korku, heyecan, üzüntü.

Aşırı stres.

Yoğun fiziksel aktivite; koşma, egzersizler, sportif faaliyetler.

Çay ve kahve gibi kafein içeren ürünlerin fazla tüketilmesi.

Bunlar sinüs taşikardisi veya fizyolojik taşikardi olarak bilinen bir çarpıntı türüne sebep olurlar. Sinüs taşikardisi birtakım yaşam tarzı değişiklikleri sayesinde kolayca ortadan kaldırılabilmektedir. Ancak çarpıntı hissinin sebebi aritmik taşikardi (ritim bozukluğu kaynaklı taşikardi) ise farklı tıbbi tedavi yaklaşımları gerekebilir. Hastanın sinüs taşikardisine mi yoksa aritmik taşikardiye mi sahip olduğu EKG gibi tetkikler sayesinde tespit edilebilir.

Saydıklarımıza ek olarak bazı kişilerde panik ataklar sebebi ile de çarpıntı hissi görülebilmektedir.

Kalp Çarpıntısı Nasıl Tedavi Edilir? Çarpıntı Tedavisi Nasıl Yapılır?Doç.Dr.Ömer Uz,''Kalp çarpıntısı başlı başına bir hastalık değil, bir belirti olarak karşımıza çıkar. Bu belirtinin ortadan kaldırılabilmesi için hangi sebepten kaynaklandığı tespit edilmelidir. Çarpıntı hissi; aşırı stres, kafein kullanımı, yorucu aktiviteler sebebi ile görülüyorsa bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapılabilir. Panik ataklar sebebi ile görülüyorsa psikolojik destek alınabilir.Çarpıntı hissinin kalpte ritim bozukluğu sebebi ile meydana geldiği düşünülüyorsa bir kalp ve damar hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir. Böylece gerekli tetkikler yapılabilir ve ritim bozukluğunun detayları araştırılabilir. Daha sonra ise uygun bir tedaviye başlanılabilir.''dedi.



