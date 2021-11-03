Furkan Eroğlu İlkeleriyle “Kişisel Markalaşma” Stratejileri
Sanat ve marka camiasının kanaat önderlerinden genç üstat Furkan Eroğlu’nun ilkeler kitabı “Markalaşma Sanatı” yüzbinlerce kişiye markalaşma alanındaki öğütleriyle ışık tutuyor.
Furkan Eroğlu hem kurumsal hem de kişisel markalaşma yönündeki tecrübelerini ve akıl hocalığını “Markalaşma Sanatı” isimli ilkeler kitabında 100 ilke ile bir araya getirdi. Instagram hesabından paylaştığı markalaşma ve itibar kazanma öğütleriyle yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının ufkunu açan Furkan Eroğlu, “başarı, sadece hayal ederek kazanılmaz” diyor.
Bu haberimizde Furkan Eroğlu tarafından kaleme alınmış markalaşma yolculuğunun ilkelerinden bir dizi sözleri sizler için derledik.
- “Hayal kurmayan insan yoktur… En kurmayanı iyi bir yemeğin hayalini kurar. Ama geneli karın tokluğuna kanaat eder. Sizin diğer insanlardan farkınız nedir?” – Furkan Eroğlu
- “Hayaller; gerçekleştirilmek için kurulmuyorsa en büyük uyuşturucudur…” – Furkan Eroğlu
- “Hiçbir hamle yapmadan önünüze kırmızı halılar serilmesini beklemek; susuz topraklara akarsu gelmesini beklemek gibidir...” – Furkan Eroğlu
- “Özünüze inin, yapabildiğiniz en iyi şey nedir? En iyi neyi yapıyorsanız sizin cevheriniz O’dur! O’nu parlatın…” – Furkan Eroğlu
- “Yeteneklerinize odaklanın, onlara ve kendinize kıymet verin. Çünkü size gösterilecek saygıyı her zaman siz belirleyeceksiniz!” – Furkan Eroğlu
- “Başarıyı sadece, size zamanında inanmayanların gözüne sokmak için arzuluyorsanız; O gün geldikten bir müddet sonra tarifsiz bir boşluğa düşeceğinize emin olabilirsiniz. Çünkü küçük hedeflere çabuk varılır… Büyük, ulaşmaya değer, ulaşınca da yeni ufuklar açacak bir hedef edinmelisiniz…” – Furkan Eroğlu
- “Her sohbetinizde insanlara hedeflerinizi anlatarak motivasyon sağlıyor olabilirsiniz. Gel gelelim neticede herkes icraata bakar, hatta siz bile! Motivasyonu alıp, gidip evinizde güzel bir uyku çekecekseniz size iyi uykular…” – Furkan Eroğlu
- “Hayal etmek yolun yarısı falan değildir! Buna inanan insanlar diğer yarısının kendiliğinden gerçekleşmesini bekler. Siz beklemeyin yol uzun…” – Furkan Eroğlu
- “Ünlü, popüler ya da fenomen olmak moda ile ilgili tabirlerdir… Gerçek markalar moda tabirlere bürünmez, moda(lar) yaratır ve kült olurlar!” – Furkan Eroğlu
- “Zafere giden her yolu mübah görmeyiniz! Kötü eylemlere başvurmak sizi de kötü biri yapar. Neticede sadece kötüler kazanmaz, iyiler de kazanır…” – Furkan Eroğlu
- “Çevresel yorumlar ışığında hayatını şekillendiren insanlar, aslında başarıya bu yolla ulaşacağını zanneden korkaklardır! Ve korkaklar yönetemezler, yönetilirler…” – Furkan Eroğlu