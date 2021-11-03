Furkan Eroğlu İlkeleriyle “Kişisel Markalaşma” Stratejileri



Sanat ve marka camiasının kanaat önderlerinden genç üstat Furkan Eroğlu’nun ilkeler kitabı “Markalaşma Sanatı” yüzbinlerce kişiye markalaşma alanındaki öğütleriyle ışık tutuyor.

Furkan Eroğlu hem kurumsal hem de kişisel markalaşma yönündeki tecrübelerini ve akıl hocalığını “Markalaşma Sanatı” isimli ilkeler kitabında 100 ilke ile bir araya getirdi. Instagram hesabından paylaştığı markalaşma ve itibar kazanma öğütleriyle yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının ufkunu açan Furkan Eroğlu, “başarı, sadece hayal ederek kazanılmaz” diyor.

Bu haberimizde Furkan Eroğlu tarafından kaleme alınmış markalaşma yolculuğunun ilkelerinden bir dizi sözleri sizler için derledik.