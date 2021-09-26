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Gaziantep Yemek Festivali Ataşehir'de başladı

Kebabı, katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünya çapında üne sahip Gaziantep mutfağı birbirinden lezzetli yemeklerini ve kültürünü İstanbulluların ayağına getirdi.

26 Eylül 2021 Pazar 17:04
Gaziantep Yemek Festivali Ataşehir'de başladı

Gaziantep Yemek Festivali Ataşehir'de başladı


 İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından bu yıl 20’si düzenlenen Gaziantep Yemek Şenliği Ataşehir Barbaros Pazar Yeri Alanında başladı. (Ataşehir belediyesi yanı) Pandemi kuralları gereği geçen yıl düzenlenemeyen İstanbul'un en büyük ve en eski yemek şenliğine bu sene yoğun katılım yaşandı. Şenlikte katılımcılar için 50 bin porsiyon kebap ve tatlı pişirilmesi bekleniyor. Şenlik 26 Eylül Pazar Saat: 21.00’a kadar devam edecek. 

Gaziantep yemekleri ve kültürü şenlikte

Şenliğe gelenlere renkli bir program hazırladıklarını ifade eden İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Oya Öztan Peker, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz şenliklere bu sene aylar öncesinden hazırlandık. Gaziantep kültürünü ve yemeklerini İstanbullulara tanıtıyoruz.

Pek çok sanatçının sahne aldığı, tiyatro gösterilerinin olacağı etkinliklerde ziyaretçiler hem yemeklerimizi tadıp hem de davul zurna eşliğinde bir eğleniyor. Yemek ve baklava yeme yarışmaları ve Yemek yapma yarışmaları ile Gaziantep sofrasının lezzetlerine dikkat çekiyoruz. Şenliğimizde yuvalama, beyran, dövmeli alaca çorba, analı kızlı, İçli köfte, kebap, firik pilavı, çiğ köfte, kuru dolma, yaprak sarması, yoğurtlu patates, kekik salatası, nohut dürüm, kebap, katmer, baklava, fıstık gibi yöremizin yüzlerce lezzeti tadılacak. Ayrıca yöremize has kuruluk, salça, pul biber, yöresel sebze ve meyveler gibi ürünler sergileniyor” dedi.

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