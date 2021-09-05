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Geleceğin yüzme şampiyonları bu havuzda yetişecek

‘Beyoğlu Yüzme Havuzu’nun geçen yıl başlayan yenileme çalışmaları tamamlandı.  Havuz tüm yıl açık olup, yaklaşık 20 bin yüzücüye ev sahipliği yapacak. Tesis, bu kapasitesiyle sadece Beyoğlu’na değil, çevre ilçelere de hizmet verecek.

05 Eylül 2021 Pazar 09:01
Geleceğin yüzme şampiyonları bu havuzda yetişecek

Geleceğin yüzme şampiyonları bu havuzda yetişecek

İBB, spora yatırımlarını sürdürüyor. Geleceğin yüzme şampiyonlarını yetiştirmek için tesisler yenileniyor. Bu tesislerden biri olan ‘Beyoğlu Yüzme Havuzu’nun geçen yıl başlayan yenileme çalışmaları tamamlandı.  Havuz tüm yıl açık olup, yaklaşık 20 bin yüzücüye ev sahipliği yapacak. Tesis, bu kapasitesiyle sadece Beyoğlu’na değil, çevre ilçelere de hizmet verecek.

KAYITLAR BAŞLADI

Uluslararası standartlara, değişen ihtiyaçlara göre yenilenen ve daha modern bir çehreye kavuşturulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Beyoğlu Yüzme Havuzu’ için kayıtlar başladı. SPOR İSTANBUL’un hizmet vereceği tesiste, farklı yaş grupları için eğitim programları düzenlenecek. 4-6 yaş okul öncesi ile 7-12 ve 13-15 yaş yüzme programları gerçekleştirilecek.

Haftanın 7 günü, 08.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak tesise kayıt yaptırmak isteyenler, İBB iştiraki SPOR İSTANBUL’un web sayfasından başvuru yapabilecek.

YÜZMEYİ SEVEN HERKESE AÇIK

‘Beyoğlu Yüzme Havuzu’, aylık 700 engelli yüzücüye de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda tesise giriş ve çıkışlar için rampalar yapıldı. Engelli asansörleri yenilendi. Engelli yüzücüler için duş ve tuvalet alanları düzenlendi. Engelli sporcular için hafta içi ve hafta sonu özel seanslar olacak. 

BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Salondaki çalışmalar, geçtiğimiz yılın Eylül ayında başladı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonundaki yenileme çalışmaları, İBB Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Havuzdan soyunma odalarına, duşlarından izleme tribünlerine kadar tepeden tırnağa yenilenen tesiste lisanslı sporcular da antrenman yapabilecek.

Anahtar Kelimeler:
İBB
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