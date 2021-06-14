Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Generali Grubu, Yunanistan'da AXA Sigorta S.A.'nın satın aldı

Generali Grubu, Yunanistan'da AXA Sigorta S.A.'nın satın alımını tamamladı ve Alpha Bank ile 20 yıllık münhasır dağıtım anlaşması imzaladı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:03
Generali Grubu, Yunanistan'da AXA Sigorta S.A.'nın satın aldı

Generali Grubu, Yunanistan'da AXA Sigorta S.A.'nın satın alımını tamamladı

Generali Grubu, AXA Group'un Yunanistan'daki yan kuruluşu olan AXA Sigorta S.A.'nın satın alımını tamamladı. İlk olarak 31 Aralık 2020'de duyurulan satın alma işleminin tamamlanmasının bir sonucu olarak Generali Grubu, Alpha Bank ile 20 yıllık münhasır dağıtım anlaşmasını başlattı. Generali Grubu, Alpha Bank ile gerçekleşen anlaşmayla önemli bir banka sigortacılığı kanalına erişim kazandı. Grup ayrıca, hem P&C (Varlık Yönetimi) hem de sağlık segmentlerinde lider bir oyuncu haline gelmesinin yanı sıra hayat branşındaki yerini sağlamlaştırırken, Avrupa'daki liderlik konumunu güçlendirme stratejisiyle uyumlu bir adım attı.

Alpha Bank, Yunan bankacılık sektöründeki liderliği ve 300'den fazla şube ağıyla yaklaşık 3.1 milyon müşteriye hizmet sunuyor. Alpha Bank ile ortaklık, Generali'nin P&C satışlarını artırmak için banka sigortacılığı kanalını geliştirme tutkusunu destekliyor. Satın almanın ardından Panos Dimitriou, Yunanistan'daki Generali Group'un sigorta kuruluşlarının CEO'su olarak görev yapacak.

Generali Uluslararası CEO'su Jaime Anchústegui Melgarejo satın almayla ilgili şunları söyledi: “Bu satın alma, Generali'nin Avrupa'daki liderlik konumunu pekiştirme stratejisiyle uyumlu bir adım. Hayat segmentinde güçlenirken, P&C ve sağlıkta ilk 3 oyuncu haline gelerek, Yunan sigorta pazarında lider bir rol üstlendik. Alpha Bank ile özel uzun vadeli ortaklık, Yunanistan'daki 3.1 milyon müşteriye 300'den fazla şubeden oluşan bir ağ üzerinden erişim sağlacak. Ayrıca geniş dağıtım ağımızla birleşecek ve her zamankinden daha fazla müşterinin Generali'nin kapsamlı ürün portföyüne erişmesini sağlayacak.”

Anahtar Kelimeler:
Generali GrubuAXA Sigorta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'den deniz kirliliğine dikkat çekeçekler
Sarıyer'den deniz kirliliğine dikkat çekeçekler
Sağlıklı Baba ve Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?
Sağlıklı Baba ve Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?
Sosyalben Vakfı, çocukları gönüllü olmaya davet ediyor
Sosyalben Vakfı, çocukları gönüllü olmaya davet ediyor
İBB doğa kampı başlıyor | Gençler, çocuklar kaydınızı yaptırın
İBB doğa kampı başlıyor | Gençler, çocuklar kaydınızı yaptırın
Yereli Takip Et’in ilk durağı | Korumanın Başkenti Safranbolu
Yereli Takip Et’in ilk durağı | Korumanın Başkenti Safranbolu
Ekolojik Yaşam İçin Buğday E-Dergisi
Ekolojik Yaşam İçin Buğday E-Dergisi
Ali Kuşçu Cami Dünyanın İlk  “LEED Altın” Sertifikalı Camisi Oldu
Ali Kuşçu Cami Dünyanın İlk  “LEED Altın” Sertifikalı Camisi Oldu
Akkuyu Nükleer çalışanları ağaç dikti
Akkuyu Nükleer çalışanları ağaç dikti
Yaz aylarında da C Vitaminini ihmal etmeyin
Yaz aylarında da C Vitaminini ihmal etmeyin
Miniklere “doğa” aşısı Fideler “minik ellerle” yeşerdi
Miniklere “doğa” aşısı Fideler “minik ellerle” yeşerdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim