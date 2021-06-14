Generali Grubu, Yunanistan'da AXA Sigorta S.A.'nın satın aldı

Generali Grubu, Yunanistan'da AXA Sigorta S.A.'nın satın alımını tamamladı

Generali Grubu, AXA Group'un Yunanistan'daki yan kuruluşu olan AXA Sigorta S.A.'nın satın alımını tamamladı. İlk olarak 31 Aralık 2020'de duyurulan satın alma işleminin tamamlanmasının bir sonucu olarak Generali Grubu, Alpha Bank ile 20 yıllık münhasır dağıtım anlaşmasını başlattı. Generali Grubu, Alpha Bank ile gerçekleşen anlaşmayla önemli bir banka sigortacılığı kanalına erişim kazandı. Grup ayrıca, hem P&C (Varlık Yönetimi) hem de sağlık segmentlerinde lider bir oyuncu haline gelmesinin yanı sıra hayat branşındaki yerini sağlamlaştırırken, Avrupa'daki liderlik konumunu güçlendirme stratejisiyle uyumlu bir adım attı.

Alpha Bank, Yunan bankacılık sektöründeki liderliği ve 300'den fazla şube ağıyla yaklaşık 3.1 milyon müşteriye hizmet sunuyor. Alpha Bank ile ortaklık, Generali'nin P&C satışlarını artırmak için banka sigortacılığı kanalını geliştirme tutkusunu destekliyor. Satın almanın ardından Panos Dimitriou, Yunanistan'daki Generali Group'un sigorta kuruluşlarının CEO'su olarak görev yapacak.

Generali Uluslararası CEO'su Jaime Anchústegui Melgarejo satın almayla ilgili şunları söyledi: “Bu satın alma, Generali'nin Avrupa'daki liderlik konumunu pekiştirme stratejisiyle uyumlu bir adım. Hayat segmentinde güçlenirken, P&C ve sağlıkta ilk 3 oyuncu haline gelerek, Yunan sigorta pazarında lider bir rol üstlendik. Alpha Bank ile özel uzun vadeli ortaklık, Yunanistan'daki 3.1 milyon müşteriye 300'den fazla şubeden oluşan bir ağ üzerinden erişim sağlacak. Ayrıca geniş dağıtım ağımızla birleşecek ve her zamankinden daha fazla müşterinin Generali'nin kapsamlı ürün portföyüne erişmesini sağlayacak.”