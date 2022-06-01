Genleşme Tankı ve Genleşme Tankı Hesabı

Genleşme tanklarının açık ve kapalı bir şekilde tasarlanır Açık genleşme tankı atmosfere açık bir şekilde çalışır. Atmosferdeki basınç oranının normal basınç düzeyinin üzerine çıkmasını engeller, bu sayede tesisat sistemini korunmuş olur. Kapalı genleşme tankı ise büyük kapasitedeki sistemlerde manometre ve emniyet ventili ile birlikte çalışır. Kapalı tank, açık tankın yerleştirilemeyeceği yerlerde tercih edilir.

Genleşme Tankı Ne İşe Yarar?

Konutlarda ve iş yerlerinde suyu sıcak kullanıma hazırlayan sistemlerin ortalama su sıcaklığı 80 derecedir. Bu sistemin besi suyu sıcaklığı ise 10 derecedir ve suyun hacmi de bu sıcaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genişleme tankı da ısındıkça genişleyen su hacmini düzeltir ve sıcak su sistemini korumaya yardımcı olur. Ürün tercihi yaparken göz önünde bulundurulması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar;

• Tankın kapasitesi

• Basınç dayanımı

• Kullanılacak yerin yüksekliği

• Genleşme tankı ile çalışacak diğer donanımlar

Bu tank ısıtma, soğutma ve güneş enerjisi gibi tesisat sistemlerini düzenli bir basınçta tutar ve basınç şoklarına karşı koruma altına alır. Hidrofor olarak da isimlendirilen tanklar ise kullanıma hazır sıcak su yapılarını güvenli bir şekilde işletilmesine olanak sağlar.

Genleşme Tankı Nasıl Çalışır?

Genleşme tankının içerisinde membran ile ikiye ayrılan su ve hava bölmeleri bulunur. Bu bölmeler sayesinde gazın suda erimesi engellenir. Tankın su bölümü tesisat sistemine bağlıdır, gaz bölümü ise belirli bir ön basınçla tanka doldurulmuş haldedir. Basıncı, tankta su olmadığı sırada ayarlanmış gaz yastığı dengeler. Su ısınıp genleşir ve bu sırada fazla su tanka dolar. Membranın diğer bölümündeki gaz basıncı ise yükselmeye başlar. Sistem soğuduğunda suyun hacmi düştükçe su büzülür ve tanktan boşalır. Bu sayede genleşme tankının gaz basıncı düşer ve ani basınçtan dolayı dalgalanma şokunu absorbe eder.

Hidrofor sistemlerinde genleşme tankının işlevi, basınçlı suyu depolamak ve pompa şalt sayısını sınırlamaktır. Pompa tarafından o an basılan su miktarı ile kullanım bölümünde harcanan su miktarı farkı tankta depolanır ya da kullanıma hazır tutulur. Tankın ön gaz basıncı hidroforun devreye girmek için ihtiyacı olan alt basıncın biraz altında olacak şekilde ayarlanır. Kullanım başlayınca su basıncı, devreye girme basıncına düşer. Kullanım bittikten sonra tankın gaz basıncı, hidroforun devreden çıkma yani üst basıncına yükselinceye kadar pompa çalışmaya devam eder ve tanka basınçlı su depolamaya başlar. Bu ürünler sayesinde sistemdeki basınç dalgalanmaları emilir ve güvenli bir işletim sağlanır.

Genleşme tankı hesabı ise ürünün basıncı göz önüne alınarak yapılır. Modelin basınç karşısındaki dayanıklılığı çalışma durumunu büyük ölçüde etkiler. Hesaplama yapılırken basınç sınıfı ve hacim değerlerine dikkat edilir. Tankın su hacmini tespit etmek için VS = Q x f formülü kullanılır.

Genleşme Tankı Fiyatları Neye Göre Değişir?

Hidrofor genleşme tankının seçiminde dikkat edilen hususlar fiyat değerini de belirler. Genleşme tankı fiyatı, litre cinsinden olmak üzere kapasitesine, yerleştirilmek istenen yerin yükseklik ölçüsüne ve dik ya da yatık özelliklerine göre değişir. Isıtma sistemine yardımcı olan ekipmanlar birçok farklı teknik özelliklere sahiptir. Genleşme tankı, ısıtma sistemlerinin en önemli yardımcılarından biridir. Basınç kontrolü ve su desteği sağlayan bu tank aynı zamanda ısıtma amaçlı kullanımlarda pratik bir verimlilik sağlar. Genleşme tankları uzun ömürlü kullanımı ve dayanıklı yapısı ile ısıtma sistemlerinde kolaylıkla tercih edilebilir. Özellikle kapalı genleşme tankını seçerseniz, yerleştirme probleminin önüne geçebilirsiniz. Sistemin kapasitesine ve boyutuna göre tank seçimi yapmak mümkündür. Siz de membranlar ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan genleşme tankları için Masdaf ürünlerine göz atabilir, alternatif hidrofor modelleri arasından ihtiyacınızı karşılayacak ürünlere ulaşabilirsiniz.