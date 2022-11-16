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Görüntü Teknolojileri Pazarı Büyüyor

Profesyonel görüntü teknolojileri lider üreticisi ve Türkiye kontrol odaları pazarında yüzde 90 pazar payına sahip  Barco, on yıllık güçlü ortağı Deltoid ile iş birlikteliğini genişletiyor.

16 Kasım 2022 Çarşamba 14:40
Görüntü Teknolojileri Pazarı Büyüyor

Görüntü Teknolojileri Pazarı Büyüyor

Türkiye ve dünyada televizyon stüdyoları, süreç kontrol merkezleri, trafik yönetim merkezleri, komuta ve kontrol merkezleri, sağlık hizmeti operasyon merkezleri, network operasyon merkezleri (NOC), güvenlik operasyon merkezleri (SOC), acil durum operasyon merkezleri için teknolojik çözümler sunan Barco ve Türk Ortağı Deltoid Teknoloji, İstanbul’da çözüm ortaklarıyla bir araya geldi. Beşiktaş Shangri La Otel’de düzenlenen etkinliğe, çözüm ortakları yoğun ilgi gösterdi. Mevcut ortaklıklarını büyüttüklerini açıklayan yöneticiler, Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımların artarak büyüdüğüne dikkat çektiler. 

Barco Türkiye Ülke  Müdürü ve LVX Bölümü EMEA Satış Başkan Yardımcısı Mehmet Deniz Kaya, Deltoid ile komuta ve kontrol odaları alanında başladıkları işbirliğinin, projektör bölümünü de içererek genişlemesinin stratejik önemde olduğunu söyledi. Türkiye’de hem odak hem de derinleşme stratejisi güdeceklerini; iş birimleri ile iş ortakları konusunda odaklanma ve müşterilerin Barco geneli ihtiyaçlarının çözümü için derinleşme stratejisi izleyeceklerini ifade etti. Mehmet Deniz Kaya ‘Barco projeksiyon ve görüntü işleme çözümlerine yönelik yeni distribütörlük anlaşması, son on yıldır süregelen güçlü ortaklıktan yararlanıyor; iki şirket de Türkiye'de gitgide büyüyen sürükleyici deneyimler pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Barco, LED, LCD ve RPC video wall (çok ekranlı görüntü alanı) çözümleri ile Türkiye'deki kontrol odalarında yüzde 90 üzerinde bir pazar payına sahip. Şirketin ileriye yönelik planları arasında pazar payını büyütmek ve bu başarılı iş birliğini müzeler, eğlence parkları ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlarda genişletmek bulunuyor. Bu nedenle, ortaklığımızı projeksiyon ve görüntü işleme portföyünün Türkiye pazarına dağıtılmasını da içerecek şekilde genişletmeye karar verdik. Ortaklığımız,  E2 Gen 2, S3-4Ks, G serisi , F80 ve UDM projektörlerinin ilk siparişlerinin şimdiden onaylanıp teslim edilmesiyle birlikte harika bir başlangıç yaptı bile’ dedi.  

Deltoid Teknoloji Genel Müdürü Serkan Kaya, ‘Türkiye, son yıllarda müzelere ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği diğer sürükleyici deneyim mekanlarına  önemli yatırımlar yaptı. Deltoid, bu alandaki yükselişi önemli bir fırsat olarak görüyor.  Ayrıca bu pazara girmek istiyorsak sektörde lider çözümlere sahip en iyi ortağı seçmek gerekiyor. Barco'nun projeksiyon pazarındaki global uzmanlığı ve güçlü ürün portföyü, ortaklarımız ve müşterilerimiz için olağanüstü bir çözüm paketi sunmamıza olanak verecek’ dedi.

Barco Immersive Experience Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Soyal; ‘Barco, Deltoid ile  ortaklığın genişletilmesinden heyecan duyuyor. Birlikte, kontrol odaları sektöründeki iş birliğimizin başarısından yararlanabilir ve bunu büyümekte olan projeksiyon pazarına aktarabiliriz. Deltoid ile beraber tamamlayacağımız projeler için sabırsızlanıyoruz’ dedi. 

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Görüntü Teknolojileri
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