Görüntü Teknolojileri Pazarı Büyüyor
Türkiye ve dünyada televizyon stüdyoları, süreç kontrol merkezleri, trafik yönetim merkezleri, komuta ve kontrol merkezleri, sağlık hizmeti operasyon merkezleri, network operasyon merkezleri (NOC), güvenlik operasyon merkezleri (SOC), acil durum operasyon merkezleri için teknolojik çözümler sunan Barco ve Türk Ortağı Deltoid Teknoloji, İstanbul’da çözüm ortaklarıyla bir araya geldi. Beşiktaş Shangri La Otel’de düzenlenen etkinliğe, çözüm ortakları yoğun ilgi gösterdi. Mevcut ortaklıklarını büyüttüklerini açıklayan yöneticiler, Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımların artarak büyüdüğüne dikkat çektiler.
Deltoid Teknoloji Genel Müdürü Serkan Kaya, ‘Türkiye, son yıllarda müzelere ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği diğer sürükleyici deneyim mekanlarına önemli yatırımlar yaptı. Deltoid, bu alandaki yükselişi önemli bir fırsat olarak görüyor. Ayrıca bu pazara girmek istiyorsak sektörde lider çözümlere sahip en iyi ortağı seçmek gerekiyor. Barco'nun projeksiyon pazarındaki global uzmanlığı ve güçlü ürün portföyü, ortaklarımız ve müşterilerimiz için olağanüstü bir çözüm paketi sunmamıza olanak verecek’ dedi.
Barco Immersive Experience Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Soyal; ‘Barco, Deltoid ile ortaklığın genişletilmesinden heyecan duyuyor. Birlikte, kontrol odaları sektöründeki iş birliğimizin başarısından yararlanabilir ve bunu büyümekte olan projeksiyon pazarına aktarabiliriz. Deltoid ile beraber tamamlayacağımız projeler için sabırsızlanıyoruz’ dedi.