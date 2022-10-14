Gülizar Biçer Karaca'dan sansür yasasına sert eleştiri

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, iktidarın dayatmasıyla dün TBMM’den geçirilen kamuoyunda Sansür Yasası olarak anılan kanun teklifinin 31. Maddesinde söz aldı. Biçer Karaca, bir önceki gün teklifin tartışmalı 29. Maddesinin görüşmeleri sırasında Meclis’te yaşanan gerginlik sırasında iktidar temsilcilerinin sarf ettiği sözlere değinerek, yeni sansür düzenlemelerinin yaratacağı çifte standart düzeninin bir kez daha altını çizdi.

Sarayın İtiraz Ettiği Her Şey Dezenformasyon Oluyor!

İktidarın özellikle seçimlere yaklaşırken dayattığı bu düzenlemenin gerçek amacının muhalefeti susturmak olduğunu hatırlatan Gülizar Biçer Karaca, düzenlemenin iktidarın kendi dezenformasyon çabalarını çürütmek isteyen muhalefete karşı kullanılmak istendiğini şu sözlerle belirtti:

“Bugün, yargının bu derece baskı altına alındığı ve talimatla çalıştırıldığı bir ülkede, bu yasanın kimlerin menfaati için hangi şekilde uygulanacağını bilmediğinizi söylerseniz hakikaten bize gülünç gelir. Hepimiz biliyoruz bu durumun ne olduğunu. Bu yasa yürürlüğe girmeden, daha Mecliste görüşülmeden bir birim kuruldu: Dezenformasyonla Mücadele Birimi. Bu birimin başına İdris Kardaş getirildi. ‘Erdoğan'ın hakikat mücadelesine ortak olmak onurdur’ diyen bir kişidir İdris Kardaş. Şimdi bu arkadaşımızın, bu birimin ve Fahrettin Altun'un çıkarttığı dezenformasyon raporlarına göre mahkemeler vatandaşa ceza verecek ve sadece bilgiyi paylaşan değil, beğenen, "retweet"leyen de üç yıl cezaevi riskiyle karşı karşıya kalacak.”

Kimin İyi Niyetli Olduğuna AKP’li ve MHP’li Arkadaşlar mı Hükmediyor?

Biçer Karaca konuşması sırasında, kanun teklifinin en çok tepki yaratan 29. Maddesinin görüşmeleri sırasında CHP’li Burak Erbay’ın çekiçle telefon kırma protestosu sırasında iktidar ortağı MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ın tartışma yaratan sözlerine de değindi: “Dün akşam burada bir milletvekilimiz, sansür yasasına karşı toplumda farkındalık oluşturabilmek için çekiçle telefonunu kırdı. Ardından çıkan tartışmalarda Sayın Meclis Başkan Vekilimiz ‘ben o çekici kötü niyetle getirmediğine inanıyorum’ dediğinde MHP Grup Başkan Vekili Sayın Akçay ‘kötü niyetli olmadığını nereden biliyorsunuz’ diyerek iktidar zihniyetinin bu yeni yasayla ne hedeflediğini gösterdi. Kanunun 29. Maddesinde ‘Korku ve Panik yaratmak saikiyle’ ifadesi var. Sayın Akçay bizim arkadaşımızın iyi niyetli eylemini nasıl hemen bu tanıma göre hedef gösterdiyse, vatandaşa da aynısı yapılacak. AKP’li ve MHP’li arkadaşların keyfine göre niyet okunacak. İktidar için yazan çizen herkes iyi niyetli, iktidarı protesto eden herkes kötü niyetli olacak, toplumda korku ve panik yaratıyor iddiasıyla takibata uğrayacak. Sizler, doğru bilgiler bile olsa işinize gelmeyenleri yasaklayacaksınız, hapse atacaksınız, baskı kuracaksınız. En kötü yasalar iyi uygulayıcıların elinde adaletli olur ama en iyi yasalar kötü uygulayıcıların elinde de maalesef ciddi hak ihlallerine sebep olur.

AKP Bizi “İçerik Engelleme Şampiyonu” Yapmış!

“2012-2020 yılları arasında Twitter Şeffaflık Raporu'na göre Twitter'a dünya genelinden 12.499 mahkeme kararı gönderilmiş, bunun 7.070'i maalesef Türkiye'ye ait, açık farkla şampiyonuz(!). İkinci sıradaki Rusya’nın rakamı bizimkinin yarısı. Yine, Facebook'ta içerik kaldırmada 2.452 rakamıyla dünyada beşinci sıradayız. Bu kanun geçmeden önce bile sosyal medya sansürünün şampiyonlar liginde oynuyormuşuz. Fakat bu iktidardaki arkadaşlarımıza yetmemiş olacak ki daha fazla baskı, daha fazla sansür, daha fazla düşünce ve ifade özgürlüğü ihlali yaratacak, halkımızı daha çok otosansüre zorlayacak bu yasal düzenlemeyi bize mecliste dayatıyorlar.

Özgürlük Tarlalarımızda Kumpas Tohumlarınızı Yeşertmeyeceğiz

Biçer Karaca sözlerinin sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleri arasında bağımsızlık ve özgürlük unsurlarına değinerek iktidarı kurucu değerlere karşı ihanet içinde olmakla suçladı: Özgürlük tarlalarında kumpaslarınızın, ihanetinizin ve baskınızın tohumları asla yeşermeyecek çünkü bu ülke "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık ve özgürlük mayasını taşıyan milletinin cumhuriyetidir. Mücadeleniz boşadır; özgürlük kazanacak, demokrasi kazanacak”

Bu Fotoğrafta Sansür Yasasına Hayır Diyen Onurlu İnsanlar Var.

Gülizar Biçer Karaca, Sansür Yasası görüşmelerinin tamamlanmasının ardından iktidar mensubu milletvekillerinin objektiflere gülerek poz verdiği toplu fotoğrafı “utanç fotoğrafı” olarak niteleyerek, sosyal medya hesabından CHP’li milletvekillerinin çektirdiği fotoğrafa şu sözlerle yer verdi: “Bu fotoğrafta ‘Sansür Yasasına Hayır’ diyen onurlu insanlar var. Tüm itirazlarımıza rağmen kabul eden siz tahakküm sevdalıları, saray şürekası !! Ne tarih sizi affedecek... Ne gazeteciler... Ne de bu ülkenin sansür ve baskıya boyun eğmeyecek olan yurttaşları... Kendi korkularınızda boğulacaksınız.”