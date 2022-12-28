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Gülşah Çınar'a 'Yılın En İyi Reklamcısı' ödülü

‘Yılın En İyi Reklamcısı’ ödülü Gülşah Çınar'ın: “Aldığımız ödüller bizleri çok mutlu ediyor.”

28 Aralık 2022 Çarşamba 07:55
Gülşah Çınar'a 'Yılın En İyi Reklamcısı' ödülü

Gülşah Çınar'a 'Yılın En İyi Reklamcısı' ödülü

Ünlü reklamcı Gülşah Çınar ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Başarılı bir yıl  geçiren Çınar, “Temposu çok yoğun geçen bir yılın sonunda böyle bir ödüle layık görülmek, inanın bizleri çok mutlu ediyor. İşimize daha motive bir şekilde tutunup güzel iş olanakları yaratıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Bir çok kanal ve yayın grubunda çalışan Çınar, 2010 yılında sektörün en eski cemiyet dergilerinden biri olan VIP Turkey Dergisi’nde görev yapmaya başladı. Çınar, halen dergide reklam ve halkla ilişkiler direktörü olarak görev yapıyor. Mesleğindeki 15. yılında  ‘Yılın En Başarılı Reklamcısı’ ödülüne layık görülen Gülşah Çınar başarısını tescilledi.

Gülşah Çınar, reklamcılık kariyerinin haricinde 10 yıldır yeme - içme ve eğlence sektörüne de yazılarıyla aktif bir katkı sağlıyor. ‘Gülşah’la Köşe Kapmaca’ isimli köşe, 10 yıldır VIP Turkey Dergisi’nde yayımlanıyor ve sektörün en prestijli, en popüler mekanları bu köşeden okuyucularla buluşuyor.
 

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