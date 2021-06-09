Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Halı temizliğinin en pratik yolu

Yazın gelmesi ile başlayan halı yıkama mevsiminde, eski zahmetli yöntemler sona eriyor. 

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:34
Halı temizliğinin en pratik yolu

Halı temizliğinin en pratik yolu

Evlere hem dekoratif şıklık katan hem de en çok kir ve lekeyi tutan halıların yıkama dönemi havaların ısınması ile birlikte başladı. Özellikle hijyen konusuna hassasiyetle yaklaşılan bu dönemde, evlerin olmazda olmazı halıların temizliği de büyük önem taşıyor. Geleneksel halı yıkama yöntemlerinin zahmetine katlanmak istemeyenler ve apartman hayatı yaşayanlar için halı yıkama konusunda pratik yöntemler bulunuyor.  

Fakir’in elde ve makinede kullanım için ürettiği halı ve döşeme şampuanları, etkili formülüyle derinlemesine temizlik sağlarken, klasik ve lavanta kokulu çeşitleriyle evlerin enerjisini tazeliyor.   

Fakir halı ve döşeme şampuanı, halı ve döşemeleri yıpratmadan temizleyip ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuyor. Halıların uzun süre kir ve leke tutmasını önlerken kabarık bir görünüm kazandırarak evlere dekoratif şıklık katıyor.   

Köpük ile Gelen Hijyen ve Işıltı 

Elde kullanım için uygun olan çeşidi ile yıkadığınız halılarda ve döşemelerde durulama, fırçalama işlemlerine gerek kalmıyor. 1 litre suya iki kapak ilave edilerek elde edilen köpük, sünger veya bez yardımı ile zemine eşit olarak yayılarak kuruyuncaya kadar bekletiliyor. Halıyı fazla ıslatmadan gerçekleştirilen işlemin ardından, elektrikli süpürge ile zemin süpürülerek derinlemesine temizlik sağlanıyor. İstenilen sıklıkta, güvenle kullanılabilen ürün, oluşan kuru köpük ile kiri ve lekeyi kolayca temizliyor.       

Makine ile Etkili Temizlik 

Makineler için üretilen şampuan ise tüm halı yıkama makinelerinde kullanıma uyum sağlarken, halı ve döşemelerde kirden, tozdan, lekeden eser bırakmıyor. Halı yıkama makinesinin temiz su tankına 2 litre soğuk suya bir kapak ekleyip iyice karıştırılarak kullanılan ürün, halı ve döşemelere derinlemesine hijyen ve parlaklık getiriyor. Ağır lekeli bölgelerde su ve şampuan karışımını leke üzerine uygulayıp, 5 dakika bekledikten sonra, makine ile normal temizleme işlemi yapılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Halı TemizliğiFakirFakir Halı Temizliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB | Metrolarda 13 kadın istasyon amiri görevde
İBB | Metrolarda 13 kadın istasyon amiri görevde
Hijyen Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar
Hijyen Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar
Nur Fettahoğlu'ndan sokak tacizine karşı 5D hareketi
Nur Fettahoğlu'ndan sokak tacizine karşı 5D hareketi
İlişkiniz Güvenli Bir İlişki Mi?
İlişkiniz Güvenli Bir İlişki Mi?
Orman yangınlarıyla mücadelesinde OGM’ye ödül
Orman yangınlarıyla mücadelesinde OGM’ye ödül
Lüleburgaz | Gerenli süpürgeyi kaptı sokakları süpürdü!
Lüleburgaz | Gerenli süpürgeyi kaptı sokakları süpürdü!
İBB'den çocuk ve gençlere danışmanlık hizleti
İBB'den çocuk ve gençlere danışmanlık hizleti
İBB'den tüm vapurlarda ücretsiz wi-fi hizmeti
İBB'den tüm vapurlarda ücretsiz wi-fi hizmeti
Lüleburgaz’da kamu kurumlarına tasarruflu musluk
Lüleburgaz’da kamu kurumlarına tasarruflu musluk
Lüleburgaz’a 1 km mesafede çeltik izni!
Lüleburgaz’a 1 km mesafede çeltik izni!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim