Halı temizliğinin en pratik yolu

Evlere hem dekoratif şıklık katan hem de en çok kir ve lekeyi tutan halıların yıkama dönemi havaların ısınması ile birlikte başladı. Özellikle hijyen konusuna hassasiyetle yaklaşılan bu dönemde, evlerin olmazda olmazı halıların temizliği de büyük önem taşıyor. Geleneksel halı yıkama yöntemlerinin zahmetine katlanmak istemeyenler ve apartman hayatı yaşayanlar için halı yıkama konusunda pratik yöntemler bulunuyor.

Fakir’in elde ve makinede kullanım için ürettiği halı ve döşeme şampuanları, etkili formülüyle derinlemesine temizlik sağlarken, klasik ve lavanta kokulu çeşitleriyle evlerin enerjisini tazeliyor.

Fakir halı ve döşeme şampuanı, halı ve döşemeleri yıpratmadan temizleyip ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuyor. Halıların uzun süre kir ve leke tutmasını önlerken kabarık bir görünüm kazandırarak evlere dekoratif şıklık katıyor.

Köpük ile Gelen Hijyen ve Işıltı

Elde kullanım için uygun olan çeşidi ile yıkadığınız halılarda ve döşemelerde durulama, fırçalama işlemlerine gerek kalmıyor. 1 litre suya iki kapak ilave edilerek elde edilen köpük, sünger veya bez yardımı ile zemine eşit olarak yayılarak kuruyuncaya kadar bekletiliyor. Halıyı fazla ıslatmadan gerçekleştirilen işlemin ardından, elektrikli süpürge ile zemin süpürülerek derinlemesine temizlik sağlanıyor. İstenilen sıklıkta, güvenle kullanılabilen ürün, oluşan kuru köpük ile kiri ve lekeyi kolayca temizliyor.

Makine ile Etkili Temizlik

Makineler için üretilen şampuan ise tüm halı yıkama makinelerinde kullanıma uyum sağlarken, halı ve döşemelerde kirden, tozdan, lekeden eser bırakmıyor. Halı yıkama makinesinin temiz su tankına 2 litre soğuk suya bir kapak ekleyip iyice karıştırılarak kullanılan ürün, halı ve döşemelere derinlemesine hijyen ve parlaklık getiriyor. Ağır lekeli bölgelerde su ve şampuan karışımını leke üzerine uygulayıp, 5 dakika bekledikten sonra, makine ile normal temizleme işlemi yapılabiliyor.