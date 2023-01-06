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Haluk Bilginer'li BBC Dizisi New Blood

GAİN yeni yılda da BBC yapımlarını izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ocak ayında 4 yeni BBC First dizisi yayına giriyor.

06 Ocak 2023 Cuma 18:17
Haluk Bilginer'li BBC Dizisi New Blood

Haluk Bilginer'li BBC Dizisi New Blood


Bu dizilerin ilki olan ve usta oyuncu Haluk Bilginer’in de yer aldığı New Blood bugün dijital platformda yerini aldı. Dünyaca ünlü komedi oyuncusu Rowan Atkinson’ın dram ve polisiye türlerini bir arada sunan bir hikâye ile seyirci karşısına çıktığı Maigret, tarihi drama sevenleri memnun edecek Wolf Hall ve Steve McQueen imzalı Small Axe da bu ay içerisinde GAİN’de yayına girecek diğer diziler.

GAİN, kataloğundaki BBC dizilerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Ocak ayında 4 yeni dizi daha izleyiciyle buluşacak. Haluk Bilginer’in karanlık bir iş adamını canlandırdığı New Blood bu dizilerin ilki. Birbiriyle ilgisiz gibi görünen iki vaka arasındaki bir bağlantı sebebiyle yan yana gelen iki genç dedektifin hikâyesini konu alan dizi, dram ve polisiye türlerini sevenler için birebir.

Rowan Atkinson’ın başrolüyle şaşırtıcı bir dedektiflik hikâyesi

Maigret ise GAİN izleyicisini şaşırtacak bir diğer BBC First dizisi. Tüm dünyanın komedi rollerinde görmeye alışkın olduğu Rowan Atkinson, suç, dram ve gizem tarzındaki bu yapımda hayat verdiği Parisli dedektif Jules Maigret rolüyle, komedi türünün dışında da ne kadar yetenekli olduğunu kanıtlıyor.

Biyografi ve tarihi dramaları sevenler için 

Başrolde yer alan Mark Rylance’a BAFTA Ödülü kazandıran Wolf Hall, Kral VIII. Henry’nin sarayındaki ihanet ve entrikaları konu alan öyküsü ve başarılı oyunculuklarıyla tarihi dramaları sevenlerin ilgiyle izleyeceği bir mini dizi.

Bol ödüllü bir yakın tarih anlatısı

1969-1982 yılları arasında Londra’daki Batı Hint topluluğunun gerçek yaşam deneyimlerine dayanan 4 BAFTA ödüllü Small Axe, usta yönetmen Steve McQueen’in imzasını taşıyor. 5 bölümlük mini dizi; başı sonu belli, sürükleyici ve vurucu hikâyeleri sevenleri özellikle tatmin edecek bir yapım.

GAİN şimdi yıllık abonelik seçeneği ile ayda 21,90 TL karşılığında tüm içerikleri avantajlı fiyatla izleme seçeneği sunuyor. GAİN Orijinal yapımlarının ilk bölümlerine ve içeriklerin bir kısmına her zamanki gibi ücretsiz erişilebiliyor.

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BBCGAİN
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