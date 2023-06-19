Hasata'nın lezzetini koruyan Aç-Kapa kilitli ambalajları mutfakta

Özenle seçilmiş tohumlardan gelen Aslını Korumuş Lezzetleri tüketiciler ile buluşturan Hasata’nın, en ideal bölgelerde yetiştirilen tahıl ve bakliyatları, tamamen doğal bir yöntem olan kontrollü atmosfer teknolojisi sayesinde kelebeklenmiyor. Öte yandan, aç kapa kullanıma uygun kilitli ambalajı sayesinde kullanım ve saklama kolaylığı sunuyor.

Tahıl ve bakliyat ürünleri, damak tadımıza uygunluğu, zengin besin değerleri ve uzun süre tok tutması ile sofralarımıza sıklıkla misafir oluyor. Ana yemekten çorbaya, köfteden böreğe, meze ve salatalara kadar hemen her gün kullandığımız bu ürünlerden, tüketicilerin beklentileri de hayli yüksek. Yapılan araştırmalar ürünlere yönelik beklentilerin doğallık ve güven, lezzet ve standart pişme performansı, kullanım ve saklama kolaylığı gibi konulara yoğunlaştığını gösteriyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen tarım ürünleri tedarik zinciri şirketlerinden Tiryaki Agro’nun iki yıllık emek dolu çalışmasının ardından hayata geçirdiği markası Hasata, beklentileri karşılayan çözümleri ve özenle seçilmiş tohumlardan gelen Aslını Korumuş Lezzetleri ile tüketicilerle buluşuyor.

Yöresinden gelen lezzetler

Bolluğun ve bereketin ortaya çıkıp paylaşıldığı hasat dönemlerinden ilham alan Hasata’nın geniş ürün portföyü, adıyla özdeşleşen özel yörelerden gelen ürünlerden oluşuyor. Gönen Baldo Pirinç, Osmancık Pirinç, Kırşehir Koçbaşı Nohut, Mardin Kırmızı Mercimek, Yozgat Sultani Yeşil Mercimek, Niğde Kiraz Barbunya’nın yanı sıra, Antep Bulguru ve Derinkuyu Kuru Fasulyesi coğrafi işaretli ürünler olarak portföyde yer alıyor. Hasata’nın 4.000 yıllık antik tahıl Horasan Buğdayı’ndan üretilen Kadim® Horasan Bulguru ise modern durum buğdayından üretilen bulgurlara göre %30 daha fazla protein içeriğiyle fark yaratıyor.

Her pakette aynı hasadın mahsulu yer alıyor

Lezzet ve pişirme performansında aradığını bulamayanlar, Hasata’nın aynı hasadın mahsulünü %100 homojen olarak sunan ürünleriyle standart pişme performansına ve lezzete kavuşuyor. Her zaman eşit ve kolay pişen Hasata ürünleri, her yemeği ziyafete dönüştürüyor.

Bundan böyle tahıl ve bakliyat ürünlerini kavanozlarda ya da buzdolabında saklamaya, içine tuz, sarımsak, defne yaprağı koymaya son.

Güvenin gelişimi için gerekli oksijenin azaltılıp, yerine atmosferde de bulunan karbondioksit gazının verilmesiyle uygulanan, ürünün tadını-kokusunu etkilemeyen ve tamamen doğal bir yöntem olan Kontrollü Atmosfer Teknolojisi, kelebeklenmeye karşı neredeyse %100 çözüm getiriyor.

Kilitli ambalajıyla kullanım kolaylığı sağlıyor

Tüketicilerin yaşadığı bir diğer sorun ise ambalajın kolayca yırtılması, açarken veya kullanırken ürünlerin etrafa dökülmesi. Hasata’nın aç-kapa kullanıma uygun kilitli ambalajı sayesinde bu sorunlar da tarihe karışıyor, kullanım sonrası kalan ürünler kilitli ambalajın içinde rahatlıkla muhafaza edilebiliyor.

Ödüllü Şef Yunus Emre Akkor’dan Nefis Tarifler

Köklü geleneklerimizin ağız tadını oluşturan bakliyat ve tahıl ürünleriyle, dedelerimizin, ninelerimizin sofralarına baş tacı ettiği Aslını Korumuş Lezzetleri, şimdi siz de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şef Yunus Emre Akkor’un Hasata ürünleri ile hazırladığı benzersiz tariflere Hasata’nın Youtube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.