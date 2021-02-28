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Hava durumu | Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

Meteoroloji yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri için soğu hava uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının hafta ortasına kadar 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini belirtti.

28 Şubat 2021 Pazar 12:49
Hava durumu | Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

Hava durumu | Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 28 Şubat-6 Mart haftasına ait hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde hafta ortasına kadar 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarının, yarın (Pazar) Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Kayseri’nin kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Kayseri’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.


 

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