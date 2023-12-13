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Haydar Aliyev Sarıyer'de anıldı

Azerbaycan’ın Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 20. yıldönümünde Sarıyer’de bulunan anıtının önünde anıldı.

13 Aralık 2023 Çarşamba 11:25
Haydar Aliyev Sarıyer'de anıldı






Haydar Aliyev Sarıyer'de anıldı

Azerbaycan’ın Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 20. yıldönümünde Sarıyer’de bulunan anıtının önünde anıldı. Törene Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Azerbaycan ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan anma töreninde konuşma yapan Başkonsolos Mustafayeva, “Liderimiz Haydar Aliyev, güçlü devletimizin kurucusu ve mimarıdır. Hayatının her anını Azerbaycan halkının refahı için harcamıştır” dedi.

BİZLER DE ONUN İZİNDEN İLERLİYORUZ

Mustafayeva konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizler de onun izinden ilerliyoruz. Onun halkına ve devletine olan sevgisi ve bağlılık hissini yıllar geçtikçe daha da iyi anlıyoruz. Bundan sonraki nesillerin gönüllerinde de o yaşayacaktır. Vatanı için çalışmış, mücadele etmiş olan liderimiz sayesinde bugünkü güçlü devletimiz var.”

ONLARIN AÇTIĞI YOLDA YÜRÜMEYİ BİLMEK ÖNEMLİ

“Bizim toplumumuz için Haydar Aliyev’in yeri çok önemlidir” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Genç ise sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası boğazın kilidi ve boğaza şu an iki dünya lideri bakıyor; Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev. Onların açtığı yolda yürümeyi bilmek önemli. Yürümeyi bilmek için de öğrenmek ve öğretmeyi bilmek gerekli. Ben iki dünya liderine de rahmet diliyorum.”

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Haydar AliyevSarıyer
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