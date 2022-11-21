Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında tutulan Gazeteci Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti. 

21 Kasım 2022 Pazartesi 09:30
Hıncal Uluç hayatını kaybetti


Hıncal Uluç hayatını kaybetti



Gazeteci Hıncal Uluç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Uzun süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Uluç'un hayatını kaybettiğini gazeteci Faik Çetiner kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. 


Uluç'un, geçtiğimiz aylarda öldüğüne yönelik haberler medyada yer bulmuş ancak kısa bir süre sonra bunun doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. 

Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hıncal Uluç’un enfeksiyon değerleri düşmüş, akciğer solunumunun rahatlaması için cihaza bağlandığı öğrenilmişti.

Uluç, bir süredir karnından besleniyordu. 

1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelen Uluç, Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah Gazetesi'nde yazmaya başlamıştı. 

1994 yılında uğradığı silahlı saldırıda topuğundan vurulmuş, saldırı Türkiye gündeminde uzun süre yer bulmuştu.

Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünden sonra yazdığı "Bu nasıl bir mahalle baskısıdır?" başlıklı yazısı nedeniyle de büyük tepki çekmişti.

Yazı üzerine tazminat davası açıldı ve Uluç tazminata mahkûm edildi.

Tepkilerin nedeni Defne Joy Foster'ın FETÖ'nün yayın organlarından Taraf'ta yazı işleri müdürlüğü yapan Kerem Altan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Foster için "Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır!" demişti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seferihisar Orhanlı Halkının Jeotermale Karşı Zaferi
Seferihisar Orhanlı Halkının Jeotermale Karşı Zaferi
Tv Ünitesi Dekorasyonu - Lupo Home
Tv Ünitesi Dekorasyonu - Lupo Home
Kaçak maç izleyenler 2 saniyede tespit edilecek
Kaçak maç izleyenler 2 saniyede tespit edilecek
Kartal’da Atık Piller Bez Çanta Ve Deftere Dönüşüyor
Kartal’da Atık Piller Bez Çanta Ve Deftere Dönüşüyor
Masko Medikal Dinlenme Koltuğu
Masko Medikal Dinlenme Koltuğu
Görüntü Teknolojileri Pazarı Büyüyor
Görüntü Teknolojileri Pazarı Büyüyor
Oyun dünyasında taze fikirler 
Oyun dünyasında taze fikirler 
Terör saldırısı sonrası sosyal medya erişimi neden engellendi?
Terör saldırısı sonrası sosyal medya erişimi neden engellendi?
Grip deyip geçmeyin!
Grip deyip geçmeyin!
Türkiye’nin İyi Tarım Köyü: Başka Köy Milas’ta Hayata Geçiyor
Türkiye’nin İyi Tarım Köyü: Başka Köy Milas’ta Hayata Geçiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim