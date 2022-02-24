HPV Pozitif Ne Demek, HPV Nasıl Bulaşır?

Kadınlarda çok çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Kadınsal hastalıklar her zaman çeşitli nedenlerle ortaya çıkar ve büyük problemlere yol açarak hayat konforunu ciddi ölçüde düşürebilir. Human Papilloma virüsü de bu sorunlara yol açan durumlardan biridir. Bu virüsün kadınların vücuduna olup olmadığına bakmak için HPV testi yapılır. Dünya genelinde 100 üzerinde bu virüsün farklı türleri vardır. Tüm çeşitleri olumsuz ve zararlı değildir. Çok az türü de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun yanında vücutta problemin olup olmadığını anlamak için HPV testi de yapılır. Test sonuçları ise pozitif ve negatif olarak değer görür.

Bu süreçte HPV pozitif ne demek HPV nasıl bulaşır gibi durumlar hakkında bir bilgilendirme yapmak gerekiyor. Bu testi yaptırmak istediğinizde öncelikle sonucunu merak edersiniz. Söz konusu virüs vücutta kanser hastalığına yo açabilir. Bu testin yapılma amacına da iyi bir şekilde bakmak ve buna göre karar vermek gerekiyor. Kadınlarda uzmanlar özellikle jinekolojik muayene olması halinde HPV testi yapılması öneriliyor. Bunun nedeni de kadınlarda çeşitli hastalıklar konusunda ilk andan itibaren veri elde etmek oluyor. Bu test sonuçlarına göre hastalara çeşitli tedaviler ve yaklaşımlar öneriliyor.

Bkz: HPV Pozitif Ne Demek, HPV Nasıl Bulaşır?

HPV pozitif olursa tehlikeli mi?

Öncelikle HPV testinin bir hastalığın tanısında kullanılmadığını ve sadece tarama sürecinde fikir edinmek yani veri elde etmek için yapıldığını belirtelim. Bu test sonucuna göre kesin bir kanser olacağına dair bir anlam çıkmaz. HPV pozitif anlamı açıklayacak olursak bu testin sonucunun pozitif olması Human Papilloma virüsünün kadının vücudunda olduğunu gösterir. Özetle bu virüsten kadının vücudunda var olduğunu ortaya koyar. Ancak 100 üzerinde türünden hangi tür olduğu bilinmediği için burada zararsız bir tür de olabilir.

Bu nedenle HPV pozitif olursa tehlikeli mi diye merak edenler için cevap zararlı bir tür olup olmadığına bakmak olur. İlk olarak burada rahim ağzında yer alan yüzey hücreleri üzerinde bir inceleme yapılarak HPV virüsünün türü belirlenebilir. İnceleme sonrasında sıkıntılı bir durum olmadığına bakılır. Aynı zamanda pozitif sonuçtan sonra süreç izlenmeli ve belirli aralıklarla test tekrar edilmelidir. Genellikle 6 ay ve 1 yıl içinde tekrar edilmesi önerilir. Tabii bu durum HPV virüsü türünün tehlikeli olmadığı durumlarda söz konusudur. Bu sayede kanser oluşumu gözlenmiş olur.

HPV testi sonuçlar negatif çıkarsa birkaç ay sonra tekrar bu teste yönelik bir inceleme yapılması öneriliyor. Aynı zamanda 1-1.5 yıl içinde bir de kolkoskopi incelemesi yapılması da öneriliyor. HPV testinin sonucunun pozitif olarak çıkması her zaman tehlike oluşturmuyor. Daha sonra ilerleyen dönemlerde iyileşme olursa kadınlarda bu virüs 5 yıllık süreçlerde takip edilmeye başlar. Erkeklerde HPV virüsünün var olup olmadığını saptayacak bir test yoktur.

HPV testi sonuçları yorumlama

HPV testi sonuçları yorumlamak burada size daha rahat bir bilgi verecektir. Öncelikle HPV testinin pozitif çıkması her zaman hastaları korkutmamalıdır. Söz konusu sonuç öncelikle vücutta kesin bir kanser vakası olduğunu ortaya koymaz. İlk olarak vücutta bir kanser oluşumu gözlenmediğinde ilerleyen dönemde kansere dönmesine yönelik bir testi olabilir. Bu durum smear testi ile belirlenebilir. Söz konusu virüs kadınların vücudunda çok uzun yıllar belirtisiz kalabilir.

HPV testi erken dönemde yapılırsa ve sonuç pozitif çıkarsa tedavi çok kolay şekilde yapılır. Erken dönemde tanı ve tedavi her durumda olduğu gibi HPV virüsü türlerinde de etkili bir durumdur.

HPV virüsü ve cinsellik

Kadınların vücudunda HPV virüsü olduğunda cinsel yaşamın nasıl devam edeceği ve kısıtlama gelip gelmeyeceği her zaman merak konusu oluyor. HPV testi sonuçları pozitif çıksa da her türlü kadınlar ve erkekler cinsellik deneyimlerini sürdürebilir. Bu hastalığa bağlı olarak hiçbir şekilde cinsel perhiz gerekmez ve korunmasız şekilde de ilişkiye girilebilir.

HPV testi pozitif olursa partnerin cinsel organından bir hastalıktır. Ancak cinsel organlarda inatçı kaşıntı lezyonları ortaya çıkarsa ve saptanırsa Üroloji bölümü duruma müdahale etmelidir. Kadınlar bu virüs vücutta olduğunda hem doğum deneyimi yaşayabilir hem de kısıtlamasız olarak cinsel yaşamına devam edebilir.

Hangi Hpv virüsleri kanser yapar?

HPV virüsü cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlıkta virüsün 100 üzerinde türü olduğu için birçoğu tehlikeli olmaz. Kadınların genital bölgelerinde farklı sağlık sorunlarına yol açabilen türleri vardır. Bu nedenle tehlikeli HPV türleri hakkında bir bilgilendirme yapmak iyi olur.

HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51 türleri tehlikeli olarak sayılabilecek türleridir. Özellikle 16 türü ise kadınlarda en çok saptanan çeşit oluyor. Bunun yanında HPV 16 ve 18 saptandığı anda hemen kolkoskopi incelemesi yapılarak gerekli tedavi başlatılmalıdır.

Hpv nasıl bulaşır?

HPV virüsü en yaygın olarak kadınlarda 15 yaş ile 25 yaş aralıklarında bulaşmaktadır. Bu virüsün bulaşmasında tek yol cinsel ilişki yaşanmasıdır. Söz konusu yaşlarda yaşanan cinsel ilişkiler bulaş riskini en üst seviyeye çıkarır. Ancak genç yaşlarda kadınlarda vücudun bağışıklık sistemi çok güçlüdür ve her 10 vakadan 9’unda virüs vücuttan atılır. İlerleyen dönemlerde %12 oranında vücuttan atılması söz konusu olmuyor. Virüs türlerine bağlı olarak birkaç yıl sonra yüzey hücrelerde kanser belirtileri ortaya çıkar.