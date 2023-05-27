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İBB | Annelerin yanındayız

İBB, ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı bebeklerinin ilk 4 aylık ihtiyacını karşılayacak Yenidoğan Destek Paketi’ne başvuruyu kolaylaştırdı.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:52
İBB | Annelerin yanındayız

İBB | Annelerin yanındayız

Yenidoğan Desteğine artık İstanbul Senin uygulaması ile Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) internet adresi üzerinden de başvuru yapılabilecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyecilikte öncü hizmetleriyle dar gelirli ailelerin yanında oldu. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz Halk Süt ulaştırıldı. Anne Kart ile ulaşım ücretsiz hale getirildi. Askıda Fatura ile sımsıcak bir dayanışma ağı örüldü. Kreşler ve daha pek çok ayni ve nakdi destek, imkanı kısıtlı İstanbullulara sağlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan destekler arasında yer alan Yenidoğan Destek Paketi’ne başvurularda kolaylığa gidildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı eliyle 2021 yılında başlatılan paketten daha çok sayıda kişinin faydalanması için başvuru kanalları genişletildi. Doğum yapan annenin tüm ihtiyacı bir pakette toplayan Yenidoğan Destek Paketi’ne artık İstanbul Senin uygulaması ve  sosyalyardim.ibb.gov.tr adresinden başvuru yapılabilecek. Alo 153 Çözüm Merkezi de başvuru almaya devam edecek.

DESTEKTE NELER VAR?

Temel gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken haneler için bir bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler destek paketinde bir araya getirildi. 10 binin üzerinde ailenin faydalandığı Yenidoğan Destek Paketi’nde bebek park yatak, bebek çantası, hastane çıkışı zıbın takımı, 2’li biberon, alt açma örtüsü, dijital ateş ölçer, saç ve bakım şampuanı bakım yağı, 124’lü bebek bezi, 12 paket 72’li ıslak mendil, bebek reflü yatağı, 6’li bebek bakım seti (tarak, tırnak törpüsü, tırnak makası, banyo süngeri, burun aspiratörü, fırça) yer alıyor. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyoekonomik değerlendirme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hamile kadınlar destekten yararlanabiliyor. İstanbul’da ikamet eden, 18 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları destek paketine başvuru yapabilir.  

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İBBAnneler
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