İBB'den boş - dolu taksi tartışmasını bitirecek karar

Ocak ayı UKOME toplantısında, İstanbul’daki boş - dolu taksi tartışmasını bitirecek önemli bir teklif sundu. Buğra Gökçe, Akıllı Tepe Lambası uygulamasının, İstanbul’daki taksi mağduriyetlerini giderecek çok önemli bir uygulama olduğunu söyledi. Gökçe, “İstanbullulardan taksilerin yolcu seçtiği yönünde yoğun şikayetler de alıyoruz. Yolcuların taksiye erişimini kolaylaştıracak ve taksicilerin yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldıracak bu sistem, dünyanın bütün önemli kentlerinde uygulanıyor” diye konuştu.

Teklif, değerlendirmelerin ardından UKOME üyelerinin oy çokluğuyla onaylandı. 3 ay içerisinde uygulamaya konulacak sistemde, şoförlerin korunması için panik butonu da bulunacak.

DOLU / BOŞ / RZV / S.O.S YAZACAK

Taksimetre ile bağlantılı olacak sistemde, yolculuk başladığı andan itibaren tepe lambasında “DOLU” ibaresi yer alacak. Yolculuk sonuna kadar dışarıdan müdahale ile yolculuk sonuna kadar değişiklik yapılamayacak. Yolculuk sonunda ise tepe lambasında “BOS” ibaresi yer alacaktır. Taksi şoförü çağrısını yanıtladığı yolcusunu almaya giderken akıllı tepe lambası “RZV” şeklinde değiştirilecek. Şoförün panik butonuna basması durumunda taksinin kolluk kuvvetleri tarafından görülebilmesi adına tepe lambasında S.O.S ifadesi yer alacak.

İfadelerde farklı ışıklandırma rengi olacak. TAKSİ-Sarı, DOLU-Kırmızı, BOS-Yeşil, RZV-Kırmızı ve S.O.S-Kırmızı renklerde olacak. Akıllı tepe lambaları taksinin önünden ve arkasından okunabilecek ve gün ışığında dahi görünebilecek şekilde çift taraflı ekranlı ve dış müdahalelere karşı korunaklı olacak.

HIRSIZLIK SUÇU İŞLEYEN ŞOFÖR OLAMAYACAK

Yine İBB’nin gündeme getirdiği teklifle, hırsızlık suçunu işleyen kişiler toplu ulaşım şoförü olamayacak. Oy birliğiyle alınan kararla; hırsızlık, nitelikli hırsızlık, gece vakti hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarını işleyen kişilere, İBB artık toplu ulaşım aracı kullanım belgesi vermeyecek.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, daha önceden taciz, şiddet içeren suçları işleyenlere toplu ulaşım kullanım belgesi verildiğini hatırlatarak, “İstanbullulardan gelen talep üzerine buna hırsızlık ve hırsızlığa bağlı suçları da ekledik. Söz konusu suçu işleyenler; taksi, minibüs ve servis gibi toplu ulaşım aracı belgesi alamayacak” dedi.

TOPLU ULAŞIM ARACI REKLAM STANDARDI DA BELİRLENDİ

UKOME’de, ticari araçlara reklam takılması ve bulundurulmasında uyulacak usul ve esaslara yönelik bir standart da getirildi. Taksi ve taksi dolmuş levhasını kapatmayacak ve tavanda bulunan plaka numarasını örtmeyecek şekilde ve yüksekliği 50 santimetreyi aşmayacak reklam panosu takılabilecek.