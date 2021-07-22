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İBB'den çocuklar için oynaya oynaya etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oyun oynamak, öğrenmek, eğlenmek her çocuğun hakkı dedi ve sokaklara “Oynaya Oynaya” projesiyle neşe getirdi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 12:13
İBB'den çocuklar için oynaya oynaya etkinliği

İBB'den çocuklar için oynaya oynaya etkinliği


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi döneminde okullardan ve sokaklardan uzak kalan çocuklar için gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Arkadaşlarından, oyun alanlarından uzak kalan çocuklar “Oynaya Oynaya” başlıklı etkinliklerde, mahallelerine gelen gezici bir kumpanyanın oluşturduğu kortejle sokaklarda dolaşarak gösteri alanına ulaşıyor. Çocukların yanı sıra 7’den 70’e tüm mahallelinin eğlenceli zaman geçirmesini amaçlayan projede sirk sanatları, dans, yer akrobasisi gibi gösteriler teatral bir konsept içinde sergileniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığının, öncelikle İstanbul’un gösteri alanlarına uzak bölgelerinde gerçekleştirdiği etkinlikler; haftada iki gün 4 ayrı semtte, toplamda 220 mahalledeki çocuklara ve ailelerine ulaşacak.

İstanbulluları bir arada güldürmeyi, neşelendirmeyi amaçlayan mahalle karnavalları, 10-11 Temmuz’da Anadolu Yakası’ndan başladı ve 12-14, 17-18, 26-28 ve 30-31 Temmuz tarihlerinde şehrin her iki yakasında devam edecek.

Etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat   Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook,   ibb_kultur Twitter hesaplarından ve kultursanat.istanbul web sayfasından takip edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
İBBEtkinlik
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