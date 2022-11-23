İBB'den ihtiyaç alanlarına yenilikçi çözümler



Kentin ihtiyaç alanlarına uygun çözümler sunabilecek girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçen ‘Tech İstanbul’, yaratıcı fikirleri ikinci kez bir araya getirdi. 150 başvurunun alındığı programda, teknolojik ve hızlı çözüm üretebilecek 25 girişim belirlenerek İBB birim ve iştirakleriyle bir araya getirildi. Test çalışması yapmak üzere seçilen 8 girişimle ise 8 haftalık deneme çalışması (PoC) sürecine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) birim ve iştirakleri, ihtiyaç alanlarına uygun çözümler sunabilecek girişimleri desteklemek amacıyla İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tech İstanbul Demo Day etkinliğine Zemin İstanbul’da ev sahipliği yaptı. İlki 2020 yılında gerçekleşen programda; bu yıl mobilite, çevre&enerji ve fintech alanında 150’ye yakın başvuru alındı. Büyük bir titizlikle incelenen başvurulardan İstanbul’un ihtiyaçlarına teknolojik ve hızlı çözüm üretebilecek 25 girişim belirlenerek İBB birim ve iştirakleriyle bir araya getirildi. Test çalışması yapmak üzere seçilen 8 girişimle ise 8 haftalık PoC sürecine başlandı. Fikir sahipleri, alanlarında uzman İBB ve iştirak çalışanlarıyla bir araya gelerek yaklaşık 3 ay boyunca ürünlerini İstanbul’un ihtiyaçlarına göre geliştirme ve sahada deneme imkanı bulacak.

AKÇABAY: “GİRİŞİMCİLİK DAHA ÇOK DESTEKLENMELİ”

PoC sürecini tamamlayan girişimlerin geliştirdikleri ürün ve hizmetlerinin anlattığı Tech İstanbul Demo Day etkinliği 22 Kasım Salı günü gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyze Akçabay, girişimcilik ekosisteminde Türkiye ve İstanbul’un konumunu değerlendirdiği konuşmasında, “Türkiye’de girişimciliğin son yıllarda yükseldiğini ama hala gelişmesi ve desteklenmesi gerektiğini görüyoruz. Bu noktada girişimcilik kültürünün yerel yönetimlerde de yerleşmesi ve yeni iş modellerine adapte edilmesi oldukça kritik” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜNER: “BİRÇOK ALANA VE İNSANA TEMAS EDİYORUZ”

Program konuşmacılarından İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner ise şunları kaydetti:

“İBB; Başakşehir lokasyonumuzda Veri Laboratuvarı ve Şişhane metro istasyonumuzda yer alan Zemin İstanbul teknoloji merkezlerimizde veri bilimi, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odağında farklı birçok alana ve insana temas ederek, çok paydaşlı, kapsayıcı bir yapıyla değer ve fayda yaratmak için çalışıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın teknolojiyle tanışmasından, gençlerimizin yeni nesil teknolojilere ulaşmasına, girişimcilerimizin desteklenmesinden, ilgili uzmanların yapay zekâ ve veri bilimi alanlarında projeler geliştirebilmesine kadar farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz merkezlerde faaliyetlerimizi hızla sürdürüyoruz.”

İBB BİRİMLERİYLE BULUŞTURULDU

Açılış konuşmaları ve süreç aktarımının tamamlanmasıyla seçilen 8 girişim İBB birimleriyle birlikte sunumlarını yaptı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile çalışmalarını gerçekleştiren Numondial Dijital, Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü ile esular, İSBAK ile Swarmnect, Servissoft, Hergele, İSPARK ile Visiosoft, İSTAÇ ile Biriktir, İstanbul Enerji ile Sensemore projelerini katılımcılarla paylaştı.

8 İHTİYACA 8 ÇÖZÜM

Biriktir: İklim krizine karşı sürdürülebilir çevre teknolojileri geliştiren Biriktir app, bireylere ve kurumsal firma çalışanlarına sunduğu oyunlaştırılmış sistemiyle sürdürülebilir yeşil alışkanlıklar kazandırarak karbon ayak izi oluşumunu engeller ve karbon ayak izi ölçümünü gerçekleştirir.

Esular: Yerleştirilen ürünler sayesinde su kaçağı gibi durumlar otomatik olarak tespit edilebilecek, toprağın ihtiyaç duymadığı durumlarda otomatik olarak sulama durdurularak su tasarrufu sağlanacak.

Hergele Mobility: Akıllı banklardaki şarj istasyonlarının Hergele'nin yazılımına entegre edilmesiyle, IoT sistem üzerinden akıllı banklar ve onlara bağlı olan araçlar takip edilebilecek.

Numondial Dijital: Minibüslerde zaman -mekan düzleminde yolcu sayısı ve güzergah analizinin mevcut iç kameralar kullanılarak yapay zeka ve makine öğrenmesi ile yapılıp potansiyel minibüs durakları ve hatların planlanması, yolculuk kalitesinin artışı ve işletmecilerde hatlar arası gelir dengesinin sağlanması hedefleniyor.

Sensemore: Sensemore, makina sağlığı analizi için özel olarak tasarlanmış donanım ve yapay zeka araçları sayesinde olası arızaları oluşmadan aylar öncesinde kök neden analizleri ile bildirerek, beklenmedik duruşların önüne geçen, ekipman kullanım ömrünü arttıran ve enerji sarfiyatını azaltan kolay kullanımlı bir bakım platformudur.

Servissoft: Yapay zeka teknolojisiyle olabilecek arızaları önceden saptayarak ve dijital ikiz(gerçek zamanlı sanal kopya) hizmetleriyle destekleyerek, bakım bilgilerini merkezileştiren ve bakım işlemlerinin süreçlerini kolaylaştıran bir yazılım platformudur.

Swarmnect: Toplu taşıma araçlarından aldıkları görüntüler ile görüntü işleme teknolojisi kullanılarak hızlı ve otomatik olarak, yol hattında bulunan çukur, kusur, kazı gibi alanlar tespit edilerek ilgili birimler bilgilendiriliyor, yoldaki sorunlar vatandaşa etki etmeden kısa sürede çözülmesi sağlanıyor.

Visiosoft: İnsan gücü ile yapılan hatalı park/park kontrol, otopark levhalarının tespiti işlemleri araca yerleştirilen kamera veya telefon uygulaması ile otomatik olarak, görüntü işleme teknolojisi ile gerçekleştirilmesine imkan tanıyor.