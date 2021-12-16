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İBB'den trafiği azaltacak projeye ödül

İBB’nin ortalama seyahat süresini azaltmayı hedefleyen projesi Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi’nin düzenlediği yarışmada birinci seçildi.

16 Aralık 2021 Perşembe 19:53
İBB'den trafiği azaltacak projeye ödül

İBB'den trafiği azaltacak projeye ödül

Aynı yarışmada blok zinciri ağı ‘İBB Smartus Projesi’ ikincilik ödülünü aldı. İBB’ye bir ödül de uluslararası katılımcıların yer aldığı Enterprise IT World organizasyonundan ‘Askıda Fatura’ ve ‘İstanbul Senin’ gibi öncü projeleri nedeniyle verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) fark oluşturan inovatif çözüm ve hizmetleriyle sektör profesyonellerinin takdirini kazanmaya devam ediyor. Öncü uygulama ve hizmetlerini hayata geçiren İBB, ikisi ulusal biri de uluslararası olmak üzere üç ödüle layık görüldü. TBD İstanbul Şubesi’nin düzenlediği ‘Bilişim Yıldızları’ndan ‘Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyeti Pandemi Sonrası Trafik Yoğunluğunun Öngörülmesi Projesi’ ve ‘İBB Smartus Projesi’ ile iki ödül alan İBB’ye bir ödül de Enterprise IT World organizasyonunun CIO1000 Award kategorisinden geldi. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Haziran 2019 tarihinden bu yana teknoloji alanında kazandığı ödül sayısını 24’e çıkardı.

TRAFİKTE GEÇEN SÜRE DÜŞECEK

TBD İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen sektörün en prestijli yarışmalarından ‘Bilişim Yıldızları’, bu yıl ‘Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması’ temasıyla düzenlendi. İBB, Yerel Yönetimler Kategorisinde ‘İBB Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyeti Pandemi Sonrası Trafik Yoğunluğunun Öngörülmesi Projesi’ ile birincilik elde etti. Proje, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığının düşürülmesine yardımcı olacak.  Trafik ışıklarına ihtiyaç duyan anlık müdahaleler yapılabilecek. İstanbullular, toplu taşımanın yoğun olduğu saatlerde en uygun ulaşım çözümlerine erişebilecekler.

İkincilik ödülünün alan güvenli ve izin tabanlı bir blok zinciri ağı ‘İBB Smartus Projesi’ ile İBB’nin çevrimiçi hizmetleri hızlanacak. İstanbullular, doğalgaz ve su faturaları, İBB'nin kamu eğitim hizmetlerinin (ISMEK) mezuniyet sertifikaları dahil olmak üzere verilerinin çoğuna şeffaf, fikir birliğine dayalı blok zinciri ağı ile hızlıca ulaşacak.

SEKTÖRÜN EN İYİLERİ YER ALDI

Güney Asya ve MEA bölgesinin lider teknoloji yayın kuruluşu olan Accent Info Media'nın önde gelen yayını Enterprise IT World CIO1000 APAC 2021 ödülleri sahiplerini buldu. Teknoloji endüstrisini dünya çapında destekleyen, güncel teknoloji bilgi ve trendlerini bir araya getirmeyi hedefleyen organizasyona "Dijital Dönüşüm" teması ile 1000'den fazla Bilgi Teknolojileri (BT) lideri online olarak katıldı. 

Etkinlikte derin teknoloji anlayışı, strateji, ekip oluşturma yeteneği, dijital dönüşüme adapte başarısı ve topluma olumlu katkılarından dolayı İBB “Enterprise IT World CIO1000 APAC 2021” ödülüne layık görülerek, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini ekledi. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na ödül; İstanbul Senin, Açık Veri Portalı, Askıda Fatura, İBB Wifi ve Zemin İstanbul gibi projelerdeki liderliğinden dolayı verildi.


 

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İBBÖdül
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