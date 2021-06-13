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İBB doğa kampı başlıyor | Gençler, çocuklar kaydınızı yaptırın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un 39 ilçesindeki çocuk ve gençlerin birbirleriyle kaynaşmaları, erken yaşta sorumluluk duygusu,  takım ruhu ve sportif bilinç kazanmaları amacıyla Doğa Kampı düzenleyecek.

13 Haziran 2021 Pazar 09:52
İBB doğa kampı başlıyor | Gençler, çocuklar kaydınızı yaptırın

İBB doğa kampı başlıyor | Gençler, çocuklar kaydınızı yaptırın


İstanbul’un 39 ilçesinden çocuk ve gençler, İBB Doğa Kampı’nda bir araya gelecek. 28 Haziran ve 30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek kampa katılanlar, birbirinden keyifli etkinliklerle unutulmaz bir yaz tatili geçirecek. 9-15 yaş arası çocukların katılabileceği kampa, aileler 5-17 yaş arasındaki engelli çocuklarını da kayıt edebilecek. Kayıtların başladığı İBB Doğa Kampı, Çekmeköy Nişantepe Orman Park’ta yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un 39 ilçesindeki çocuk ve gençlerin birbirleriyle kaynaşmaları, erken yaşta sorumluluk duygusu,  takım ruhu ve sportif bilinç kazanmaları amacıyla Doğa Kampı düzenleyecek. Kamp boyunca yapılacak eğitim ve etkinliklerle çocuklarla gençlerin, sportif ve teknik gelişimlerine katkı sağlanacak. Eğlenceli ve eğitici serbest zaman aktiviteleriyle de renkli bir yaz tatili yapmaları sağlanacak.

KAYITLAR BAŞLADI

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile SPOR İSTANBUL iş birliğinde Çekmeköy Nişantepe Orman Park’ta düzenlenecek olan kamp için kayıtlar event.spor.istanbul   adresi üzerinden başladı. 9 ve 15 yaş arasındaki çocukların kayıt olabildiği kampa, engelli bireyler de katılabilecek. Aileler kampa 5 – 17 yaş arası engelli çocuklarının kayıtlarını yapabilecekler.

12’si engelli olmak üzere günlük 100 kişilik kontenjanı bulunan kampın kayıtları haftalık olarak alınıyor. Katılmak istenen dönemin kontenjanı dolduğunda çocuklar kayıt için bir sonraki döneme yönlendiriliyor. 

ETKİNLİK DOLU BİR YAZ TATİLİ

İBB Doğa Kampı, 28 Haziran’da başlayacak ve 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Kampta çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler ve eğitimler düzenlenecek. Hafta içi her gün devam edecek olan kampta kaya tırmanışı, bisiklet, oryantiring, okçuluk, atletizm, doğada yaşam teknikleri, ekolojik ve sanat atölyeleri, ilk yardım ve afet bilinçlendirme atölyeleri, survivor oyun parkurları, ipli macera parkı aktiviteleri, sağlıklı beslenme aktiviteleri ve eğitimleri yapılacak. Konaklamasız olarak günü birlik gerçekleştirilecek olan kampa çocuklar isterse 1 gün, isterlerse 5 gün boyunca katılabilecekler. 

ULAŞIM VE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK İBB’DEN

İBB, transfer araçlarıyla çocukların kampa ulaşmalarına da destek olacak. Avrupa Yakası’ndaki İBB Sefaköy Yüzme Havuzu ve Fatih Spor Kompleksinden her gün saat 08:00’de; Anadolu Yakası’daki Ümraniye Haldun Alagaş Spor Tesisinden ve Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksinden her gün saat 08:30’da kamp alanına araç tesis ediecek. Kampa katılacak çocukların tişört, matara, şapka ve çantaları İBB tarafından hediye edilecek. Çocuklardan da yanlarında yedek eşofman, el havlusu, iç çamaşırı ve çorap getirmeleri istenecek. Katıldıkları süre boyunca çocukların yemekleri de kampta verilecek. Katılımcılar 18 yaşından küçük olacağı için aileler kayıt adresindeki muvafakatnameyi imzalayarak kamp görevlilerine teslim edecekler. 

HAŞEREYE VE PANDEMİYE KARŞI TEDBİRLER ALINDI

İBB, kamp alanında pandemi ve haşereye karşı çeşitli önlemler alıyor. Her türlü haşereye karşı ilaçlama çalışmalarının şimdiden başlatıldığı kamp alanında eğitim alanları ve aktivite parkurları düzenli olarak ULV cihazları ve dezenfektasyon pompaları ile dezenfekte ediliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
İBBIbb Doğa Kampı
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