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İBB'nin eğitim desteği İstanbullu'yu iş sahibi yapıyor

İstanbul'da mesleki alanlarda eğitim alan 141 katılımcı sertifika sahibi olarak Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla işlerine kavuştu.

16 Aralık 2023 Cumartesi 18:48
İBB'nin eğitim desteği İstanbullu'yu iş sahibi yapıyor






İBB'nin eğitim desteği İstanbullu'yu iş sahibi yapıyor

İBB’nin yeni vizyonuyla yoluna devam eden ve bu doğrultuda mesleki eğitimlere ağırlık veren Enstitü İstanbul İSMEK,  iş arayan İstanbulluya özel sektörde iş buldu. Mesleki alanlarda eğitim alan 141 katılımcı sertifika sahibi olarak Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla işlerine kavuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni vizyonuyla yoluna devam eden ve bu doğrultuda mesleki eğitimlere ağırlık veren Enstitü İstanbul İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) iş birliği ile her geçen gün istihdam odaklı yeni projelere imza atıyor. Yüzlerce İstanbullu ‘’Hasta Kabul Görevlisi’’, “Toplu Yapı Tesis Yönetimi” ve “Tesis işletmeleri Yöneticiliği”, ‘’Eczane Destek Personeli’’, ‘’Teknik Servis elemanı’’ “Protez tırnak uzmanı” “Tekstil Makineleri Operatörü” ve “Pastacı Çırağı” gibi rağbet gören mesleki alanlara yerleştirilerek iş gücü sağlandı. İstihdam destekli eğitim programlarından toplam 542 katılımcı sertifika almaya hak kazanırken, 141 katılımcının istihdamı gerçekleşti.

GÜNDE 150’DEN FAZLA ADAY BAŞVURUSU

Enstitü İstanbul İSMEK ve BİO’ların geliştirdiği ve sektör temsilcilerinin de dâhil olduğu istihdam projeleri ile İstanbulluların iş gücüne katılmalarına destek veriliyor. Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) ve Bölgesel İstihdam Ofisleri iş birliği ile gerçekleştirilen istihdam hedefli yeni mesleki eğitim programı olan “Saya Ustası Yetiştirme” programı ile Toplam 22 başvuru alındı. 11 aday mülakatı geçti, 9 aday eğitimini tamamladı. BİO, İSTTELKOM ve Bilgi Birikim Sistemleri AŞ (BSS) iş birliği ile Enstitü İstanbul İSMEK Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden “Güvenlik Operasyonları Merkezi” eğitimi verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan 24 aday Zemin İstanbul’da 5 farklı firma ile görüşme sağladı ve sertifika töreni gerçekleşti.

Enstitü İstanbul İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisi ve İstanbul Eczacı Odası işbirliği ile ‘’Eczane Destek Personeli’’ pozisyonu için eğitime 1 günde 150’den fazla aday başvurdu. Başvuru yapan adayların 45’i ile Aralık ayında eğitimler başladı.

2022-2023 EĞİTİM DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKAN PROJELER 

Vestel, CarrefourSA ve MLP Care gibi sektörlerinin önde gelen firmalarıyla da iş birliği projeleri gerçekleştirildi. “Hasta Kabul Görevlisi Gelişim ve Uyum Eğitimi”, “Toplu Yapı Tesis Yönetimi”, “Bilgisayarda Giysi Kalıbı Hazırlama/ Gerber”, “Kat Hizmetleri Görevlisi Yetiştirme Programı”, “Tekstil Makineleri Operatörü” ve “Pastacı Çırağı” gibi sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda verilen eğitimlerle 141 İstanbullunun özel sektörde istihdamı gerçekleşti.

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