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İBB'nin hibe ettiği atları Dörtyol Belediyesi kaybetti

Adalar'da fayton işkencesinden kurtarılan atlardan 100 tanesinin hibe edildi Hatay Dörtyol belediyesi, kayıp atlarla ilgili suskunluğunu koruyor.

18 Nisan 2021 Pazar 14:53
İBB'nin hibe ettiği atları Dörtyol Belediyesi kaybetti


İBB'nin hibe ettiği atları Dörtyol Belediyesi kaybetti



Hatay'ın Dörtyol ilçesine İBB tarafından hibe edilen atlarla ilgili arama çalışmaları sürüyor. Dörtyol Belediyesi tarafından İstanbul'dan alındıktan sonra kaybolan atlar hakkında İBB resmi açıklama yaptı.

İBB’nin bir protokol ile Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği atlardan 50 tanesi kaybolduğu bilgisi kamuoyunun haklı ilgisini çekmiş durumda. Bu çerçevede İBB’nin olayla ilgisi de gündeme getirilmekte. Ancak veteriner raporu ile Dörtyol Belediyesi’ne yapılan sevkiyatın ardından İBB’nin atlar üzerindeki sorumluluğu ve mülkiyet hakkı sonlandı. İBB, Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in imzasıyla teslim alınan atlar konusundaki tüm sorumluluğun Dörtyol Belediyesi ve yörede görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilçe teşkilatında olduğu belirtmek durumunda. 

Bilindiği gibi, Adalar’da herkes açısından bir çileye dönüşen faytonculuğun kaldırılıp, elektrikli araçların devreye girmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bölgedeki toplam bin 117 atı satın aldı. Ardından yıllarca kötü koşullarda çalıştırılmış atların, bundan sonraki yaşamlarının da bir eziyete dönüşmemesi için sahiplendirme yoluna gidildi. Bu konuda atların sağlıklı bakım alması için, başta belediyeler olmak üzere, resmi kurumlar tercih edildi. Ardından İBB, kendisiyle protokol imzalanan kurumlara atları, güvenli bir şekilde naklini sağlayıp alıcı tarafın yetkililerinin imzası karşılığı sağlıklı bir şekilde teslim etti. Böylece hem atların hem de maddi zararları karşılanan faytoncuların mağdur olmasının önüne geçildi. 

İBB ATLARI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TESLİM ETTİ                                                                                

Ancak, İBB’nin Hatay, Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği atların 50’nin kaybolduğu ortaya çıktı. Kaybolan atlar konusunda İBB’nin kamuoyuna açıklaması şöyledir: 

“Hatay, Dörtyol Belediyesi 12 Ağustos 2020 tarihli yazısı ile 150 at sahiplenmek istediğini belirtmiştir. İBB’den at sahiplenme yöndeki taleplerin yüksek olması nedeniyle Hatay, Dörtyol Belediyesi ile aynı ay içerisinde yapılan protokol çerçevesinde 100 atın nakli sağlanmıştır. 

Sevkleri gerçekleştirilmeden önce 100 atın Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı tarafından sağlık taramaları yapılmış ve mikroçipleme işlemi gerçekleştirilmiş ve düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu ile 100 at Dörtyol belediyesi tarafından belirlenen işletmeye gönderilmiştir.

Sevkiyat 50’şerli gruplar halinde iki seferde tamamlanmıştır. Bir sevkiyatta taşınır işlem fişini Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, diğer sevkiyatta ise Dörtyol Belediyesi Memuru Ferhat Erkin imzalayarak sevki yapılan hayvanları teslim almışlardır. Bu noktadan sonra 100 atın mülkiyeti ve sorumluluğu Dörtyol Belediyesine geçmiştir; atların çoğalması, eksilmesi ya da el değiştirmesi yönündeki iş ve işlemler ilgili belediyesi ile yörede görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığının ilçe teşkilatı arasında yürütülecek işlemlerdir.”

Anahtar Kelimeler:
İBBKayıp AtlarHibe Atlar
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