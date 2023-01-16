İBB'nin taksi dönüşüm başvuruları başlıyor



İBB tarafından tanıtılan ‘Yeni Taksi’ler Şubat ortasında yollarda olacak. 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için başvurular 16 Ocak itibarıyla alınmaya başlıyor. Başvurular İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Bakırköy ve Kartal’daki birimlerinden yapılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sorununun çözümü için bir adım daha attı. UKOME’de alınan kararla, ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuş taksiye dönüşecek. Aracını taksiye dönüştürmek isteyen taşımacılar, 16 Ocak 2023 Pazartesi günü itibarıyla başvuru yapabilecek.

Noter çekilişi yapılacak hatlardaki minibüsler için son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak belirlendi. Hattın tamamının dönüşüme alındığı (noter çekilişi yapılmasına gerek olmayan) hatlardaki minibüsler ile Taksi Dolmuşlar için son başvuru tarihi ise 1 Mart 2023 olacak.

Başvurular, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Bakırköy ve Kartal’daki hizmet birimlerinden alınacak.

NOTER ÇEKİLİŞİ İLE BELİRLENECEK

30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından; taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda, Noter Huzurunda Kura çekimi yapılacak. Dönüşecek araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda ise kuraya gerek olmadan, tüm başvuru sahipleri taksi dönüşümüne hak kazanabilecek. Başvuru için gerekli evraklar ile taksiye dönüşebilecek minibüs hat listesine; https://tuhim.ibb.gov.tr/haberler/taksiye-donusumde-basvurular-alinmaya-basladi/ linkinden ulaşmak mümkün.

KONFOR GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Taksiler geniş kapasiteli 8+1 panelvan araçlardan seçildi. Akıllı tepe lambaları taksimetre ile bağlantılı olan yeni taksilerde ‘yolcu seçme, yolcu almama’ gibi yaşanan sorunlar ortadan kalkıyor. Ayrıca S.O.S ibaresi ve panik butonuyla da şoförün de ve vatandaşın da güvenliği ön plana alınıyor. Taksi içi kamera sistemi bulunurken mobil uygulamalardan da faydalanılabilecek. Yeni taksilerde, görme engelli yolcular için “braille alfabesi” ile yazılmış taksi plakası ve tekerlekli sandalyeli yolcular için uygun alan da sağlandı.