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İBB Veri Merkezi kapasitesini 3 kat artırdı

İBB, özel kuruluş ve ilçe belediyelerine ekonomik, kesintisiz, güvenilir ve yüksek standartlarda sunduğu veri merkezi hizmetini geliştirdi. Kapasitesini 3 kat artıran İBB Veri Merkezi’nden faydalanan kuruluş sayısı 32’ye yükseldi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 18:16
İBB Veri Merkezi kapasitesini 3 kat artırdı

İBB Veri Merkezi kapasitesini 3 kat artırdı


İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve bilişim iştirak şirketi İsttelkom AŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İBB Veri Merkezi’nin kapasitesi artırıldı. Hizmet alan kuruluş sayısı da 16’dan 32’ye yükseldi. Siber güvenlik, mail hizmetleri, yedekleme, sunucu barındırma gibi hizmetlerin verildiği İBB Veri Merkezi’nde kurumlara maliyet avantajı sağlayan kesintisiz, güvenli ve sürdürebilir bilişim imkanları sunuluyor.

TASARRUF İMKANI

Kuruluşlar, başlangıç ve yönetim maliyeti olmadan, lisans satın almak yerine kiralama modeli ile sunulan servislerden faydalanıyor. Hizmetten yararlanan kurumların toplam tasarrufu milyonlarca liraya ulaşıyor.

Servislerin Veri Merkezinden sunuluyor olması tek merkezden yönetilebilmesine ve otomatize edilmesine olanak sağlıyor. Barındırma, enerji, iklimlendirme ve yönetim maliyetlerinden de tasarruf imkanı sunuyor. Ayrıca lisans, donanım, bakım veya yenileme vb. CAPEX maliyetlerini de düşürüyor. Esnek kapasite artışı ve 7/24 uzman personel desteği sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK PROJELER

 

Geniş bir yelpazede birçok veri merkezi hizmeti sunulduğunu kaydeden İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, “Kapasite artımı ile uluslararası standartlarda kurumsal veri merkezi çözümleriyle daha etkin ve verimli hizmetler sunmaya devam ediyoruz. İstanbul’u dünyanın örnek akıllı şehirleri arasında olması için yeni katma değeri yüksek projelere imza atmayı aralıksız sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞME İLE TALEP ARTIYOR

İBB ve iştiraklerinin teknolojik dönüşüme liderlik ederek İstanbul’un dijitalleşmesine katkıda bulunduklarını belirten İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz ise şu değerlendirmede bulundu:

‘’Yaşanan dijital dönüşüm süreçleri hayatımızı kolaylaştırırken yeni ihtiyaçları da beraberinde getirip elde edilen veriler için veri merkezlerine olan talep hızla artmaya devam ediyor. İBB Veri Merkezi’nde kapasite artışı yanı sıra kesintisiz ve güvenli erişim sağlamak için yeni, Bulut Bilişim ve Yönetilen (MSSP) hizmetlerimiz olan Yedekleme Servisi (ISTBACKUP), Ayrıcalıklı Hesap Yönetim Hizmeti(PAM), Masaüstü Sanallaştırma Hizmeti(VDI), LOAD BALANCER ve WAF Çözümleri ile ürün ve servis portföyümüzü her geçen gün çeşitlendirip yatırımlarım

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