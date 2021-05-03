İBB’den 34 okula spor salonu

İBB, şehrin farklı noktalarında 34 okulun bahçesine spor salonu inşa ediyor. Çalışmaların tamamlandığı 8 salon ise hizmete açılmak için pandemi sürecindeki olumlu gelişmeleri bekliyor. 185 okul salonunda öğrencilere beden eğitimi derslerini yapabilecekleri alanlar sunan İBB, 68 yeni salonun yapımını da planlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halkın ihtiyaç duyduğu modern, nitelikli ve ulaşılabilir spor alanlarına yenilerini ekliyor. İstanbullulara spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırmayı amaçlayan İBB, şehrin 34 farklı noktasındaki okula spor salonu yapıyor. Bu salonlardan 8’i ise açılışa hazır hale getirildi. Yapımı tamamlanan salonlarla ilgili açıklama yapan İBB Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Murat Sönmez, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun okul spor salonlarının sayısının arttırılması konusundaki hassasiyetinin farkındalığıyla 68 adet daha okul spor salonunun yapımını planladıklarını söyledi.

SALONLAR İSTANBULLUNUN KULLANIMINA AÇIK

37 ilçede 185 okul salonunda faal olarak hizmet verdiklerini kaydeden Sönmez, 34 adet yapım aşamasında olan okul spor salonlarından 8’inin ön kabullerinin yapıldığını aktardı. Spor salonlarından anaokulu, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin kullanımına sunduklarını aktaran Sönmez; ayrıca kulüplerin, lisanslı sporcuların ve çevre halkının da bu salonlardan ücretsiz olarak istifade edebildiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün alt yapı projesi kapsamında; 15 ilçede çalışma yapıyoruz. Buralarda çocuklarımızın kuvvet, sürat, dayanıklılık ve çabukluk gibi motorik özelliklerini tarıyoruz. Yetenekleri keşfederek olimpik düzeyde milli sporcu yetiştirmek istiyoruz.”

68 ADET DAHA YENİ SALON

Okul spor salonlarına toplam 27 bin adet spor malzemesi temin ettiklerini söyleyen Sönmez, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun okul spor salonlarının sayısının arttırılması konusundaki hassasiyeti doğrultusunda 68 adet yeni salon yapımını planlıyoruz. Spor salonlarımızın sayısının yükselmesiyle birlikte bu yardımlarımız da artarak devam edecek” dedi.

BAKIM, ONARIM VE HİJYEN İBB'DEN

İBB Okul Spor Salonları’nın bakımı, onarımı ve temizliği, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapıldığını kaydeden Sönmez, “ Bu alanlarda 198 temizlik personelimiz bulunuyor. Bu alanların günlük temizliği salon personellerimiz tarafından yapılıyor. Bakım ve onarımlarını da 32 kişilik mobil teknik ve mobil temizlik ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Beklentimiz; 2021 yılı içerisinde pandemi koşullarının normalleşmesi ile birlikte yaz- kış spor okullarımızın kapsamını genişleterek çocuklarımız ile tekrar bir arada olmak” ifadelerini kullandı.