İBB’den parklara sosyal mesafe halkaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yayılma hızı düşen ancak hala risk oluşturan Koronavirüsle mücadelenin yeni dönemine İstanbul’un parklarını hazırlıyor.Normalleşme takviminin uygulamaya koyulduğu yaz ayları için binlerce İstanbullunun ziyaret ettiği parklar, İBB tarafından sosyal mesafeye göre düzenliyor.

İZOLASYONUN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

, Anadolu ve Avrupa Yakasındaki yeşil alanlarda en az 1,8 metrelik aralıklarla, 2,4 metre çapında çemberler çiziyor. Parkların kapasitesine göre belirlen çemberler ile yüksek hareketliliğin ve ziyaretçi sayısının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çizgilerde, çimlere zarar vermeyen maddeler kullanılıyor. Çimler büyüdükçe çizgilerin yeniden boyanması planlanıyor.

Küresel pandemiye karşı en etkili yöntem olan izolasyonun sağlanabilmesi için sosyal mesafe halkaları, kentin iki yakasındaki parklarda hayata geçirilmeye başlandı. Anadolu yakasında; Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ile Avrupa yakasında; Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarına sosyal mesafeli oturma düzenini belirten çizgiler eklendi. Caddebostan Marmara Yelken Kulübü’ndeki çalışmanın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor. İzolasyonun sürmesi ve kuralların gevşetilmemesi için çalışma, yoğun olarak kullanılan yeşil alanlarda uygulanmaya devam edecek.