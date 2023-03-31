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İBB'den ücretsiz beslenme desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen öğrencilere ücretsiz gıda desteği çerçevesinde ilk paketler çocuklara ulaştırıldı.

31 Mart 2023 Cuma 18:09
İBB'den ücretsiz beslenme desteği

İBB'den ücretsiz beslenme desteği

İBB, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdi. İlköğretim öğrencilerine ücretsiz beslenme paketi dağıtımına başlandı. İlk etapta 18 ilçede, 70 okulda 3 bin öğrenciye ulaşıldı. İçerisinde süt, meyve, sandviç ve yumurta bulunan paketler okul girişlerinde dağıtıldı. 

HEM VELİLER HEM ÖĞRENCİLER SEVİNDİ

Bu okullardan biri Bağcılar Anafartalar İlkokulu’ydu. Okula çocuklarını getiren veliler uygulamadan memnun kaldı. Çocuklar da sevinçle paketlerini alıp sınıflarına girdi. Bazıları daha okul bahçesinde paketi açıp kahvaltısını yaptı. 

POLAT: 125 BİN ÇOCUĞUMUZA ULAŞACAĞIZ…

Dağıtım yapılan okulları, İstanbul Planlama Ajansının belirlediği kırılganlık ve dezevantajlılık haritasına göre belirlediklerine söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Projenin birinci etabında 18 ilçede başladık. 70 okulu kapsıyoruz.

Günlük, çocuklarımıza 3 bin beslenme paketi dağıtıyoruz. Projenin ikinci etabında 24 ilçeyi hedefliyoruz. Toplamda ayda 125 bin çocuğumuza beslenme ulaştırmış olacağız” dedi. Protein bakımından zengin gıdaların yer aldığı beslenme paketinde 2019’dan bu yana ‘süt her çocuğun hakkı’ sloganıyla ücretsiz dağıtılan İstanbul halk sütün küçük karton paketi de yer aldı. 

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Son Güncelleme: 31.03.2023 18:20
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