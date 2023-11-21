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İETT yöneticileri saha denetimine çıktı

İstanbul’un en büyük toplu ulaşım kurumu İETT, İstanbul’un her noktasında saha denetimlerini sürdürüyor.

21 Kasım 2023 Salı 10:26
İETT yöneticileri saha denetimine çıktı






İETT yöneticileri saha denetimine çıktı

Sık sık tekrarlanan denetimler kapsamında tüm İETT yöneticileri, işe geliş gidişlerinde toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Yerinde gözlem yapılıp, anlık etkili müdahalelerle olası sıkıntılar başlamadan önleniyor.   

Filosu ve yolcu sayısı ile İstanbul toplu ulaşımının en büyük kurumu olan İETT, bir yandan İstanbul’un her noktasında kesintisiz hizmet yürütürken, bir yandan da tüm yöneticileri ile saha denetimlerini arttırarak sürdürüyor. 3 bin 556’sı kendi filosu olmak üzere toplam 6 bin 572 araçlık dev bir ulaşım filosunu yöneten İETT, günde 800 farklı hatta, 55 bin sefer gerçekleştiriyor. Bir milyon 255 bin kilometre yol katediyor. 

ULAŞIMIN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE

Silivri’den Pendik’e kadar İstanbul’un her noktasında 7 gün 24 saat çalışan sistemin sorunsuz işletilmesi için, İETT yönetimi, şehrin her noktasında denetimlerini artırarak sürdürüyor. Denetimlere İETT’nin tüm yönetim kadrosu katılıyor. 

Yolcu ve araç trafiğinin yoğun olduğu sabah 06:00 – 09:00 ile akşam 17:00-20:00 saatleri arasında tüm İETT yöneticileri sahada oluyor. Ulaşımda İETT araçlarını kullanıyor. İETT Genel Müdürü İrfan Demet başta olmak üzere tüm yöneticilerin katıldığı saha denetimleri ile anlık sorunlara etkili müdahalelerde bulunuluyor. Yolculardan alınan görüş, öneri ve şikayetlere anlık müdahaleler yapılırken, tekrarlanmaması ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için de raporlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
İETTİBBDenetim
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