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İETT’nin elektrikli otobüsü yollarda

Elektrikli araç yatırımına 2023 yılında hız veren İETT, dizelden tamamen elektrikliye çevrilen ilk otobüsü sefere başladı. 

25 Ekim 2023 Çarşamba 11:36
İETT’nin elektrikli otobüsü yollarda






İETT’nin elektrikli otobüsü yollarda


Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve İstanbul için rasyonel olanları hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT, elektrikli araç yatırımlarına hız verdi. Bu kapsamda ilk olarak İBB iştirak şirketlerinden İSBAK AŞ ile birlikte dizel yakıtlı bir otobüs yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürüldü. Bu dönüşüm sayesinde, 2006 model olan ve dizel yakıtlı kullanım ile ekonomik ömrünü tamamlamış olan bir otobüs de yeniden şehre kazandırılmış oldu. 

Lansmanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan elektrikli araç, 28T Topkapı – Beşiktaş  hattında seferlerine de başladı. İstanbul’un ilk elektrikli otobüsü yaklaşık 1.100 km’lik mesafe kat etti ve yüzde 63’e varan sefer maliyetinde tasarruf sağladı. 

İETT, Elektrikli Araç yatırımlarına 2024 yılında da devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
İETTİBBElektrikli Otobüs
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