Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İGA İstanbul Havalimanı Kışa Hazır

Dünyanın önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, en çetin kış şartları için hazırlıklarını tamamladı. Uçuşların kesintisiz devam etmesi, yolcuların konforlu ve güvenli şekilde seyahat edebilmesi için 404 kişilik personel ve 176 araçla hizmet verileceği açıklandı.

06 Aralık 2023 Çarşamba 11:10
İGA İstanbul Havalimanı Kışa Hazır






İGA İstanbul Havalimanı Kışa Hazır

 İGA İstanbul Havalimanı’nı  kış hazırlıkları düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Karla mücadele ekipleri ve alanlarının yanı sıra buzlanmaya karşı kullanılan (de-icing) maddelere ilişkin detayların aktarıldığı toplantıda, kar ve buz ile mücadele kapsamında Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğünde görev yapan 404 personelin, 176 araçla birlikte anında müdahaleye hazır oldukları vurgulandı. Ayrıca, her yıl yaklaşık 7 bin saatlik “Zorlu iklim koşullarıyla mücadele” eğitimi alan personelin araç filosunun bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaptıkları ifade edildi. 

Karla mücadele süreçlerine ve hazırlıklara ilişkin açıklama yapan İGA İstanbul Havalimanı, Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış şöyle konuştu: “İGA İstanbul Havalimanı, her gün dünyanın dört bir yanından gelen 200 binden fazla misafire ve 1200’den fazla  uçuşa ev sahipliği yapıyor. Yolcularımızı ve sunduğumuz hizmetten yararlanan tüm paydaşlarımızı kar, kış demeden aynı misafirperverlik anlayışı ve hizmet kalitesiyle ağırlamak bizim için çok önemli. Bu sorumluluğumuzu kesintisiz sürdürebilmek için özellikle kış aylarında teyakkuzdayız. Eğitimlerimiz, araç filomuzun bakımları ve planlamalarımızla en zorlu şartlara bile hazırız.” 

İGA İstanbul Havalimanı’nın kar ve buz ile mücadele kapsamındaki hazırlıkları şöyle:

  • Kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1.750 ton sıvı (potasyum asetat); 700 ton katı (sodyum format vb.) malzeme depolandı.
  • Kar ve buzla mücadele amacıyla, hareket sahası yedi sektöre bölünerek her sektöre bir ‘karla mücadele filosu’ yerleştirildi. Yedi filo, birbiriyle eş zamanlı ve kesişim noktalarında komşu filolarla bağlantılı olarak çalışmak üzere görevlendirildi.
  • Pist, Taksiyolu, Apron Asfalt Kaplı Apron Alanları, Beton Kaplı Apron Alanları, Apron Servis Yolları ve Çevre Yolu olmak üzere toplam 12 milyon m2den daha geniş bir bölge, ‘karla mücadele alanları’ olarak belirlendi ve buna uygun planlamalar yapıldı. 
  • Toplamda, 404 kişilik Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü personeli ve 176 araç, anında müdahale için bekliyor. Araçların bakımları tam zamanlı olarak yapılıyor. 

 Kış şartlarıyla mücadele için İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki araçlar şunlar:

 1 Mobil Komuta Merkezi, 5 Kar Bıçaklı Pick-Up, 34 Çekilebilir Tip Karla Mücadele Aracı, 4 Kar Rotatifi, 10 Kar Bıçaklı Kamyon, 15 Kompakt Tip Karla Mücadele Aracı, 5 Pist Frenleme Ölçüm Cihazı, 23 Follow Me, 4 Kar Paletli Operasyon Aracı, 3 Katı De-Icing Serpme Aracı, 1 Yakıt Tankeri, 5 Damperli Kamyon, 4 De-Icing Kamyonu (Pist), 6 De-Icing Kamyonu (Apron/Taksiyolu), 1 De-Icing Tankeri, 1 Lastikli Yükleyici, 18 Mini Kompakt Kar Küreme ve De-Icing Püskürtme Aracı, 1 Teleskopik Yükleyici, 22 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 130 HP, 8 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 260 HP.

Anahtar Kelimeler:
İGA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara, akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri peşinde
Ankara, akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri peşinde
AR-GE yatırımı istihdamı ikiye katladı
AR-GE yatırımı istihdamı ikiye katladı
Eyüpsultan'da 6 bin öğrenciye kapsamlı sağlık taraması
Eyüpsultan'da 6 bin öğrenciye kapsamlı sağlık taraması
Geleneksel sistemlerden yüzde 30 daha tasarruflu ısınmak mümkün
Geleneksel sistemlerden yüzde 30 daha tasarruflu ısınmak mümkün
Türkiye'nin en itibarlı markaları ödüllerini alıyor
Türkiye'nin en itibarlı markaları ödüllerini alıyor
En iyi kedi mamaları | Evde kedi maması nasıl yapılır?
En iyi kedi mamaları | Evde kedi maması nasıl yapılır?
Koltuk Takımları
Koltuk Takımları
Ak parti Sincan aday adayları; 31 MART 2024 YARIŞ BAŞLIYOR
Ak parti Sincan aday adayları; 31 MART 2024 YARIŞ BAŞLIYOR
Kadın Sağlıkçılar, Deprem ve Kadın sempozyumunda buluşuyor
Kadın Sağlıkçılar, Deprem ve Kadın sempozyumunda buluşuyor
Isparta Ambar ve Burdur Ambar: Güney Anadolu'nun Zenginlik Dolu Şehirleri
Isparta Ambar ve Burdur Ambar: Güney Anadolu'nun Zenginlik Dolu Şehirleri

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim