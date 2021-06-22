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İkrar Duman, Esra Erol'un programını karıştırdı | Bu eğitimi kim verdi

Din istismarcısı olduğu, binlerce kişiyi kandırdığı iddia edilen 'Sözde Hoca' İkrar Duman ekranda gösterilmemesine rağmen terapi uygulamasın duyulan iğrenç seslere tepki yağdı.

22 Haziran 2021 Salı 17:39
İkrar Duman, Esra Erol'un programını karıştırdı | Bu eğitimi kim verdi


İkrar Duman Orhan Esra Erol'un programını karıştırdı | Bu eğitimi kim verdi

Kurduğu ofiste ve Türkiye gezilerinde binlerce kişiyi 'Üç harflilerden ve Musallat'tan' kurtaracağı iddiasıyla binlerce kişiden para alan sözde hoca İkrar Duman Orhan'a ATV'de yayınlanan programda ortalığı karıştırdı.

İkrar Orhan Duman mağduru çok sayıda kişi, Esra Erol'da programındaki program sırasında kendisinin hoca olmadığını metafizik uzmanı, bio enerj uzmanı ve yaşam koçu olduğunu söyledi. Esra Erol'un bu konularda hangi eğitimleri aldığını söyleyince stüdyo karıştı. Sertifikaları olduğunu söyleyen İkrar Duman Orhan vergisini verdiğini şifayı da 'Allah'ın izniyle' verdiğini iddia etti.

Kaynakçılıktan metafizik, bio enerji alternatif tıp ve ilimle ilgilenmeye başladığını ifade eden Orhan, Necla hanımın eşini öldürmeye çalıştığını ileri sürdü. 


Tedavi ettiği kişilerden para almadığını söyleyen İkrar Duman, sık sık stüdyoyu terk ederek programı manüple ederken Necla hanım 'Sen adamın eşini elinden aldın, sosyal medyada herkes bunu konuşuyor' dedi. 


Canlı yayın sırasında hastalarından Handan adlı kadının özgüven düşüklüğü nedeniyle kendisine geldiğini, özgüveni yükseltirken evlileğe giden yola girdiklerini söyledi.

ESKİ ADI TAHSİN ÇIKTI

Darıca'da Tahsin olarak tanınırken daha sonra adını İkrar Duman olarak değiştiren sahte hoca hakkında canlı yayın sırasında hakkında oto hırsızlığından kaydı olduğu bilgisi geldi. Esra Erol'un ısrarla uyuşturucu madde kullandınız mı sorusuna kaçamak yanıtlar veren İkrar Duman Orhan, TikTok hesabında kullanılan görüntülerde yer alan kadınların şikayetleri ulaştı.

Bu arada canlı yayına bağlanan adının açıklanmasını isteyen bir kadın 200 TL muska yazma ücreti ödediğini, 600 lira seans başına ücret alan sahte hoca hakkında ATV'ye ihbar yağmuru başladı

İkrar Duman Orhan hakkında şantaj iddiaları
İkrar Duman Orhan hakkında şantaj iddiaları
Son Güncelleme: 22.06.2021 18:10
Anahtar Kelimeler:
NeclaHandan HanımEsra ErolIkrar DumanIkrarHandan
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