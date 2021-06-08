İlişkiniz Güvenli Bir İlişki Mi?

Nirengi Derneği flört şiddeti konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir bilgilendirme videosu yayınladı. Video bireylerin içinde bulundukları ilişkileri güvenli veya güvensiz ilişki olarak değerlendirmelerine kılavuzluk edecek öz değerlendirme soruları ile başlıyor.

Videoda yer verilen değerlendirme sorularından bazıları:

Partneriniz;

Sizi aşırı kıskanıyor veya sahiplenip sevgisini bu şekilde gösterdiğini düşünüyor mu?

Sürekli ne yapmanız gerektiğini söylüyor mu?

Arkadaşlarınızla ya da ailenizle vakit geçirmenize müdahale ediyor, kısıtlıyor mu?

Eşyalarınıza ya da bedeninize zarar veriyor mu?

Siz;

Kendinizi sık sık partnerinizi yatıştırmaya sakinleştirmeye çalışırken buluyor musunuz?

İstemediğiniz fiziksel yakınlaşmalar yaşamak zorunda kalıyor musunuz?

Aklınıza sık sık acaba buna kızar mı sorusu geliyor, kendinizi suçlu ya da güvensiz hissediyor musunuz?

Öz değerlendirme sorularına verilen yanıtlardan iki veya daha fazlasının evet ya da olması halinde ilişkinin güvenli bir ilişki olmayabileceğine dikkat çekiliyor.

Videonun ikinci bölümünde güvensiz ilişkilerde süregelen şiddet döngüsüne yer veriliyor. Üç aşamadan oluşan şiddet döngüsünün aşamaları olan gerilimin tırmanması, patlama dönemi ve balayı dönemi başlıklarına yer veriliyor.

Bilgilendirme videosunun son bölümünde ise güvensiz ilişkilerde olmanın psikolojik etkileri üzerinde duruluyor.