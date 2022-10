İlk yardım hayat kurtarır!

Kazalar, afetler ya da küçük travmalar… Böyle durumlarda ilk yardım müdahalesi kişinin sakat kalmasını ya da hayatını kaybetmesini önlemek adına büyük önem taşıyor. İlk yardım bilmeden kulaktan dolma bilgilerle müdahalenin yanlış olduğunun altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uz. Dr. Gülçin Güngör Olçum, herkesi ilk yardım bilgisi almaya çağırıyor.

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım adı veriliyor. İlk yardım yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamayı, kişinin durumunun kötüleşmesini engellemeyi, iyileştirmeyi kolaylaştırmayı amaçlanıyor. İlk yardım hayat kurtardığının altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uz. Dr. Gülçin Güngör Olçum, “Günlük yaşantımızda herhangi bir durumda ve zamanda bildiğimiz, uyguladığımız veya yardıma ihtiyacı olan kişiye yanlış taşıma, pozisyon vermekten kaçınarak güvende tuttuğumuz her durumda sakatlığın, ölümün önüne geçilmesi mümkün olur” diyor.

Öncelik can güvenliğinin sağlanması olmalı

İlk yardımın acil tıp uygulaması ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Uz. Dr. Olçum, acil tıp uygulamasının bu konuda eğitim almış doktor ve sağlık personeli tarafından (hemşire, paramedik gibi) tarafından yapıldığına dikkat çekiyor. İlk yardım müdahalesi sırasında sırayla ilk yardım yapacak kişi veya kişilerin öncelikle kendi can güvenliğini sağlaması, çevre güvenliğini sağlaması, ardından da kazazedelere, öncelik sırasına göre yardımcı olması gerekiyor. Uz. Dr. Olçum, bu durumu şöyle bir örnekle açıklıyor: “Bir trafik kazasında eğer ilkyardımcı da araç içindeyse kendi sağlık durumunu kontrol ettikten sonra, kaza bölgesinde güvenli alan oluşturması yeni kazaların olmasının önüne geçer. Ağır kanamalı olan bir kazazedenin küçük sıyrıkları olana göre önceliği olduğunun bilinmesi ile kanamalı hastanın ölüm, sakatlığının önüne geçilmesine yardımcı olunur. İlk yardım eğitimi almak nerede yaşadığımızın, o an nerede olduğumuzun bir önemi olmaksızın her an başımıza gelebilecek bu olaylar karşısında nasıl davranacağımızı bilmek, şüphesiz bizi bir adım öne taşır. Bazen basit gibi görünen müdahale ile örneğin şuuru kapanmış bir kişinin yan pozisyon verilerek destekli olarak yatırılması o kişinin hava yolunun tıkanmasının önüne geçerek hayat kurtarıcı olabilir.”

Eğitim almadan müdahalede bulunmak ölüme neden olabilir

İlk yardım bilmeden, bu konuda herhangi bir eğitim almadan yapılan uygulamalar, kişinin sakatlanmasına ve hatta ölümüne bile sebebiyet verebiliyor. Nabız (kalp atımının) kontrolünün nasıl yapılacağını bilmeden yapılacak bir kalp masajı kişinin kalp ritminin bozulup ölümüne neden olabiliyor. Ya da bir kazazedeye uygun pozisyon verme ve taşımanın nasıl yapılması gerektiğini bilmeden yanlış yapılan müdahale sonucu hasta felç kalabiliyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uz. Dr. Olçum, bu nedenle ilk yardım eğitiminiz yoksa müdahale etmek yerine ilk yardım eğitimi almış kişinin rahat ortamda çalışmasını sağlamanın, çevreden gereksiz müdahaleleri ve kargaşayı önlemenin çok önemli olduğunu söylüyor. İlk yardımın küçük travmalardan çok ciddi hayati tehlikeye neden olabilecek durumlara kadar hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkabildiğini belirten Uzm. Dr. Olçum, “Bu gibi durumlarda ilk yardım konusunda bilgi ve deneyimimiz olması, gerek kendimiz için gerekse diğer bireyler için yapılacak her doğru müdahalede yaşam ve sakatlık/ ölüm çizgisinde önemli bir adım atmayı sağlar” diyor.