İstanbul'da bisiklet yolu ağı genişliyor



İBB, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile İstanbul - Kartal’da yeni bir bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor. Çalışma tamamlandığında, Kartal sahilinden E-5 Karayolu’na bisiklet yolu bağlantısı sağlanacak. Böylece, bisikletli sürücüler diğer ulaşım araçlarına rahat erişecek.

Bisikleti kent içi ulaşım araçlarından birisi haline getirmeyi amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), WRI Türkiye ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı (The Partnership for Healthy Cities) iş birliğiyle İstanbul Anadolu yakasında yeni bir bisiklet yolu yapıyor. Kartal’da yapılması planlanan 1 kilometrelik bisiklet yolu, sahil yolu ile Anadolu Adliyesi arasındaki bisiklet yolunun ilk etabı olarak hayata geçirilecek.

“COVID-19 Salgınında Bisikletle Daha Sağlıklı İstanbul” projesi tamamlandığında, Turgut Özal Bulvarı ile D-100 (E-5) Karayolu arasında 3,3 kilometrelik kesintisiz bir hat ortaya çıkmış olacak. Bisiklet yolu, Kartal Sahili’nden başlayarak önce Marmaray sonrasında ise Metro hattına bağlanacak. Rota seçiminde güzergâh yakınında birçok okulun bulunması da etkili oldu. Projeyle, öğrenciler okullarına bisiklet kullanarak güvenle gidebilecek. Bisiklet yolunun Haziran ayında tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

BİSİKLET RAYLI SİSTEME ENTEGRE EDİLECEK

Özellikle COVID-19 döneminde bisikletin alternatif bir ulaşım aracı olarak öne çıktığını vurgulayan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbulluları pandemi sonrası normalleşme sürecinde de bireysel motorlu araçların yerine bisiklet ve yürüme gibi aktif ulaşım türlerine yönlendireceklerini söyledi.

Utku Cihan, “Temel stratejimiz, şehir genelinde güvenli ve metro başta olmak üzere toplu ulaşım sistemleriyle bütünleşmiş bisiklet yol ağı oluşturmak. Bu kapsamda İstanbul Bisiklet Ana Planı’nı hızla hayata geçirmek için çalışma başlattık. Bisikletli ulaşımın desteklenmesi için gerekli donatıların kente kazandırılması için çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu proje, Anadolu yakasında sahil bandındaki bisiklet yolumuzun bütüncül ve toplu ulaşım ile entegre bir ağ haline getirilmesi adına önemli bir adım. Projenin uygulanması sürecinde bisikletli ulaşıma yönelik farkındalık kampanyası da düzenleyeceğiz” diye konuştu.

VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Projenin teknik danışmanlığını yürüten WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız ise bir bisiklet güzergahı oluştururken en önemli unsurun halkın katılımı olduğunu belirterek, “Nitekim bu yolu da çevre sakinleri ve bisikletli gruplarla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda, onların talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlayacağız. Bisiklet yolu uygulaması ve kampanyanın, bir ulaşım aracı olarak bisikletin yaygınlaştırılmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER HAKKINDA

Daha önce EMBARQ Türkiye olarak da bilinen WRI Türkiye, World Resources Institute (WRI) altında sürdürülebilir şehirler konusunda çalışan uluslararası bir araştırma enstitüsüdür. ABD, Afrika, Avrupa, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika ve Türkiye ofisleriyle hizmet vermekte olan WRI, “insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden kent içi sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmekte ve bu çözümleri projelendirerek yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte uygulamaya koymaktadır.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler hakkında daha fazla bilgi için: www.wrisehirler.org

SAĞLIKLI ŞEHİRLER ORTAKLIĞI HAKKINDA

Sağlıklı Şehirler Ortaklığı (The Partnership for Healthy Cities), bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaları önleyerek insan hayatını kurtarmaya kendini adamış şehirlerden oluşan saygın bir küresel ağdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Vital Strategies iş birliğiyle Bloomberg Philanthropies tarafından desteklenen bu ortaklık, toplumlardaki bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaların azaltılması için yüksek etkili politika ve müdahale geliştirilmesinde dünya çapında şehirlere destek olur.

Sağlıklı Şehirler Ortaklığı COVID-19 Müdahalesi, 40 Milyon dolar değere sahip Bloomberg Philanthropies COVID-19 Küresel Müdahale Girişimi’nin bir parçasıdır. WHO ve Vital Strategies’in bir girişimi olan Resolve to Save Lives ile iş birliği yaparak Sağlıklı Şehirler Ortaklığı COVID-19 Müdahalesi salgının önlenmesinde dünyanın önde gelen uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır.